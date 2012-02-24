CodeBaseРазделы
Индикаторы

Geo_ShowOpenDayLevel - индикатор для MetaTrader 4

Georgij Komarov
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, отображающий на любом ТФ уровень открытия дня.

Для использования в различных ТС.


