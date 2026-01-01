



Herhangi bir TF'de günün açılış seviyesini gösteren bir gösterge.

Şekil 1 Gösterge Geo_ShowOpenDayLevel

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.02.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.