Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Geo_ShowOpenDayLevel - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 8
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Herhangi bir TF'de günün açılış seviyesini gösteren bir gösterge.
Şekil 1 Gösterge Geo_ShowOpenDayLevel
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.02.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1006
Bu kütüphane MySQL'e kolay bir arayüz sağlar.ExtObjects
Nesne özelliklerini okumak ve yazmak için özel fonksiyonlar.
Grafiksel gösterimde, techanalysis, arıza üzerindeki mumların sağındaki trend çizgisini temsil eder (yeşil renkte). Arızadan sonra, kırmızı çizgi boyunca hareket varsayılır.Input and output of onnx model
Kod, ONNX modellerinin yapısını incelemek, girdi ve çıktı, adları ve özellikleri hakkında bilgi sağlamak için kullanışlıdır. Makine öğrenimi uygulamalarında kullanılan ONNX modellerinin özelliklerinin anlaşılması ve hata ayıklanması için özellikle yararlıdır.