cebe
Göstergeler

Geo_ShowOpenDayLevel - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
8
Derecelendirme:
(15)
Yayınlandı:
Zip indir
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git


Herhangi bir TF'de günün açılış seviyesini gösteren bir gösterge.

Şek.1 Gösterge Geo_ShowOpenDayLevel

Şekil 1 Gösterge Geo_ShowOpenDayLevel

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.02.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1006

