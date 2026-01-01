Unisciti alla nostra fan page
Mostra livello giorno aperto - indicatore per MetaTrader 5
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Un indicatore che visualizza il livello di apertura del giorno su qualsiasi TF.
Fig.1 Indicatore Geo_ShowOpenDayLevel
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 24.02.2012.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1006
