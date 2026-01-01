CodeBaseSezioni
Indicatori

Mostra livello giorno aperto - indicatore per MetaTrader 5

Un indicatore che visualizza il livello di apertura del giorno su qualsiasi TF.

Fig.1 Indicatore Geo_ShowOpenDayLevel

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 24.02.2012.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1006

