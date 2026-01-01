Nella rappresentazione grafica, la techanalysis rappresenta la linea di tendenza a destra delle candele sul breakdown (in verde). Dopo il breakdown, si ipotizza il movimento lungo la linea rossa.

Lo script è utile per ispezionare la struttura dei modelli ONNX, fornendo informazioni sull'input e sull'output, sui loro nomi e sulle loro proprietà. È particolarmente utile per il debug e la comprensione delle caratteristiche dei modelli ONNX utilizzati nelle applicazioni di apprendimento automatico.