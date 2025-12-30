당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스퍼드스토캐스틱. - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 9
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
인디케이터에는 8개의 스토캐스틱 오실레이터가 있습니다.
매개변수 "감속" 및 "기간 %D"는 기본적으로 3으로 유지됩니다. 파라미터 %K는 6에서 24까지 다양합니다.
따라서 (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3) 파라미터를 가진 8개의 스토캐스틱이 있습니다.
모든 지표에서 주선만 사용됩니다.
모든 스토캐스틱이 모여 하나의 가는 선(실이 밧줄로 엮어짐)을 형성하면 거래 준비가 완료된 것입니다. 로프는 상단을 형성하고 반대 방향으로 회전해야합니다. 이때 포지션을 오픈해야 합니다. 이 고점은 과매수/과매도 영역 또는 이 영역의 경계 근처에 있어야 합니다.
컬러 바는 모든 스토캐스틱이 과매수/과매도 영역을 벗어나는 순간에 설정됩니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+-----------------------------------+ //| 표시기의 입력 매개변수 || //+-----------------------------------+ input int LevelUp = 85; // 과매수 영역 수준 input int LevelDn = 15; // 과매도 영역 수준 input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // 평활화 유형 input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // 확률적 계산 방법
그림 1 스퍼드 스토캐스틱 인디케이터
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.7.03.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1002
이 지표는 상대 강도 지수(RSI)의 수정 버전으로, 지표 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하여 포지셔닝할 수 있으며 RSI 자체 및 신호선의 평균화 알고리즘을 변경할 수 있습니다.Connect Disconnect Sound Alert
이 유틸리티는 연결/연결 해제 시 소리 알림을 추가하는 간단한 예제입니다.
표시기는 기준점을 사용하여 기본 차트 위에 두 번째 차트를 오버레이합니다.Cosine distance and cosine similarity
두 벡터 사이의 코사인 거리와 유사도를 계산합니다. 코사인 거리는 1-cosine_similarity이고 코사인 유사도는 두 벡터의 도트 곱에 크기를 곱한 값입니다.