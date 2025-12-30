인디케이터에는 8개의 스토캐스틱 오실레이터가 있습니다.



매개변수 "감속" 및 "기간 %D"는 기본적으로 3으로 유지됩니다. 파라미터 %K는 6에서 24까지 다양합니다.



따라서 (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3) 파라미터를 가진 8개의 스토캐스틱이 있습니다.



모든 지표에서 주선만 사용됩니다.



모든 스토캐스틱이 모여 하나의 가는 선(실이 밧줄로 엮어짐)을 형성하면 거래 준비가 완료된 것입니다. 로프는 상단을 형성하고 반대 방향으로 회전해야합니다. 이때 포지션을 오픈해야 합니다. 이 고점은 과매수/과매도 영역 또는 이 영역의 경계 근처에 있어야 합니다.



컬러 바는 모든 스토캐스틱이 과매수/과매도 영역을 벗어나는 순간에 설정됩니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:



input int LevelUp = 85 ; input int LevelDn = 15 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE price_field= STO_LOWHIGH ;

그림 1 스퍼드 스토캐스틱 인디케이터

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.7.03.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.