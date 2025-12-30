CodeBaseSezioni
SpudsStochastic. - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
11
(24)
L'indicatore contiene 8 oscillatori stocastici.

I parametri "decelerazione" e "periodo %D" sono lasciati per impostazione predefinita a 3. Il parametro %K varierà da 6 a 24.

Pertanto, abbiamo 8 stocastici con i parametri (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).

In tutti gli indicatori viene utilizzata solo la linea principale.

Quando tutti gli stocastici si uniscono e formano una linea sottile (i fili sono intrecciati in una corda), siamo pronti per un trade. La corda dovrebbe formare una cima e girare nella direzione opposta. È in questo momento che dovremmo aprire una posizione. Questo top dovrebbe trovarsi nell'area di ipercomprato/ ipervenduto o vicino ai confini di queste aree.

Le barre colorate vengono impostate nel momento in cui tutti gli stocastici lasciano le aree di ipercomprato/ ipervenduto.

Parametri di input dell'indicatore:

//+-----------------------------------+
//| PARAMETRI DI INGRESSO DELL'INDICATORE
//+-----------------------------------+
input int LevelUp = 85; // livello di ipercomprato
input int LevelDn = 15; // livello di ipervenduto
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // tipo di lisciatura
input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // metodo di calcolo stocastico 

Fig.1 SpudsIndicatore stocastico

Fig.1 Indicatore SpudsStochastic

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 7.03.2012.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1002

