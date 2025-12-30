Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
SpudsStochastic. - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 11
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore contiene 8 oscillatori stocastici.
I parametri "decelerazione" e "periodo %D" sono lasciati per impostazione predefinita a 3. Il parametro %K varierà da 6 a 24.
Pertanto, abbiamo 8 stocastici con i parametri (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).
In tutti gli indicatori viene utilizzata solo la linea principale.
Quando tutti gli stocastici si uniscono e formano una linea sottile (i fili sono intrecciati in una corda), siamo pronti per un trade. La corda dovrebbe formare una cima e girare nella direzione opposta. È in questo momento che dovremmo aprire una posizione. Questo top dovrebbe trovarsi nell'area di ipercomprato/ ipervenduto o vicino ai confini di queste aree.
Le barre colorate vengono impostate nel momento in cui tutti gli stocastici lasciano le aree di ipercomprato/ ipervenduto.
Parametri di input dell'indicatore:
//+-----------------------------------+ //| PARAMETRI DI INGRESSO DELL'INDICATORE //+-----------------------------------+ input int LevelUp = 85; // livello di ipercomprato input int LevelDn = 15; // livello di ipervenduto input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // tipo di lisciatura input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // metodo di calcolo stocastico
Fig.1 Indicatore SpudsStochastic
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 7.03.2012.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1002
Questo indicatore è una versione modificata del Relative Strength Index (RSI), che può essere posizionato fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico e in cui è possibile modificare gli algoritmi di mediazione dell'RSI stesso e della linea di segnale.Connect Disconnect Sound Alert
Questa utility è un semplice esempio per aggiungere un avviso sonoro in caso di connessione/disconnessione.
L'indicatore sovrappone il secondo grafico a quello principale utilizzando il punto di riferimento.Cosine distance and cosine similarity
Calcolare la distanza coseno e la somiglianza tra 2 vettori. La distanza coseno è 1-coseno_similarità e la somiglianza coseno è il prodotto del punto di due vettori per le loro grandezze moltiplicate.