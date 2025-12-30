L'indicatore contiene 8 oscillatori stocastici.



I parametri "decelerazione" e "periodo %D" sono lasciati per impostazione predefinita a 3. Il parametro %K varierà da 6 a 24.



Pertanto, abbiamo 8 stocastici con i parametri (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).



In tutti gli indicatori viene utilizzata solo la linea principale.



Quando tutti gli stocastici si uniscono e formano una linea sottile (i fili sono intrecciati in una corda), siamo pronti per un trade. La corda dovrebbe formare una cima e girare nella direzione opposta. È in questo momento che dovremmo aprire una posizione. Questo top dovrebbe trovarsi nell'area di ipercomprato/ ipervenduto o vicino ai confini di queste aree.



Le barre colorate vengono impostate nel momento in cui tutti gli stocastici lasciano le aree di ipercomprato/ ipervenduto.

Parametri di input dell'indicatore:



input int LevelUp = 85 ; input int LevelDn = 15 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE price_field= STO_LOWHIGH ;

Fig.1 Indicatore SpudsStochastic

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 7.03.2012.