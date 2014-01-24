Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSI-Crossover_Alert - indicador para MetaTrader 5
Indicador de semáforo muy simple, que visualiza flechas en el gráfico, genera alertas en el siguiente cierre de barra y ofrece la posibilidad de enviar señales a una cuenta de correo y mensajes push a un smartphone. Las señales del indicador se basan en el cruce de dos RSIs.
RSI-Crossover_Alert
