RSI-Crossover_Alert - indicador para MetaTrader 5

Indicador de semáforo muy simple, que visualiza flechas en el gráfico, genera alertas en el siguiente cierre de barra y ofrece la posibilidad de enviar señales a una cuenta de correo y mensajes push a un smartphone. Las señales del indicador se basan en el cruce de dos RSIs.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1000

