Gösterge 8 stokastik osilatör içerir.



"Yavaşlama" ve "%D periyodu" parametreleri varsayılan olarak bırakılmıştır - 3. K parametresi 6 ila 24 arasında değişecektir.



Böylece, (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3) parametrelerine sahip 8 stokastik var.



Tüm göstergelerde yalnızca ana çizgi kullanılır.



Tüm Stokastikler bir araya gelip ince bir çizgi oluşturduğunda (iplikler bir ipe dokunur), ticarete hazırız demektir. Halat bir tepe oluşturmalı ve ters yöne dönmelidir. Şu anda bir pozisyon açmalıyız. Bu tepe aşırı alım / aşırı satım alanında veya bu alanların sınırlarına yakın olmalıdır.



Renkli çubuklar, tüm stokastiklerin aşırı alım / aşırı satım alanlarını terk ettiği anda ayarlanır.

Göstergenin giriş parametreleri:



input int LevelUp = 85 ; input int LevelDn = 15 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE price_field= STO_LOWHIGH ;

Şekil 1 SpudsStochastic göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 7.03.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.