Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

SpudsStochastic. - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
9
Derecelendirme:
(24)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gösterge 8 stokastik osilatör içerir.

"Yavaşlama" ve "%D periyodu" parametreleri varsayılan olarak bırakılmıştır - 3. K parametresi 6 ila 24 arasında değişecektir.

Böylece, (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3) parametrelerine sahip 8 stokastik var.

Tüm göstergelerde yalnızca ana çizgi kullanılır.

Tüm Stokastikler bir araya gelip ince bir çizgi oluşturduğunda (iplikler bir ipe dokunur), ticarete hazırız demektir. Halat bir tepe oluşturmalı ve ters yöne dönmelidir. Şu anda bir pozisyon açmalıyız. Bu tepe aşırı alım / aşırı satım alanında veya bu alanların sınırlarına yakın olmalıdır.

Renkli çubuklar, tüm stokastiklerin aşırı alım / aşırı satım alanlarını terk ettiği anda ayarlanır.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+-----------------------------------+
//| GÖSTERGENIN GIRIŞ PARAMETRELERI |
//+-----------------------------------+
input int LevelUp = 85; // aşırı alım bölgesi seviyesi
input int LevelDn = 15; // aşırı satım bölgesi seviyesi
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // yumuşatma türü
input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // stokastik hesaplama yöntemi 

Şekil 1 SpudsStochastic göstergesi

Şekil 1 SpudsStochastic göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 7.03.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1002

XRSX_BB_HTF XRSX_BB_HTF

Bu gösterge, gösterge zaman çerçevesini grafik zaman çerçevesinden farklı bir değere sabitleyerek konumlandırılabilen ve RSI'nın kendisinin ve sinyal hattının ortalama algoritmalarının değiştirilebildiği Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) değiştirilmiş bir versiyonudur.

Connect Disconnect Sound Alert Connect Disconnect Sound Alert

Bu yardımcı program, bağlantı / bağlantı kesme üzerine sesli uyarı eklemek için basit bir örnektir

Grafik üzerinde 2 enstrüman Grafik üzerinde 2 enstrüman

Gösterge, referans noktasını kullanarak ikinci grafiği ana grafiğin üzerine yerleştirir.

Cosine distance and cosine similarity Cosine distance and cosine similarity

Kosinüs uzaklığını ve 2 vektör arasındaki benzerliği hesaplayın. Kosinüs uzaklığı 1-kosinüs_benzerliğidir ve kosinüs benzerliği iki vektörün büyüklükleri ile çarpımlarının nokta çarpımıdır.