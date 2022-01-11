Reti neurali: dalla teoria alla pratica

Introduzione

Al giorno d'oggi, ogni trader deve aver sentito parlare delle reti neurali e sa quanto sia bello usarle. La maggioranza crede che coloro che possono occuparsi delle reti neurali siano una sorta di super umani. In questo articolo cercherò di spiegarti l'architettura della rete neurale, descriverne le applicazioni e mostrare esempi di utilizzo pratico.

Il concetto di reti neurali

Le reti neurali artificiali sono una delle aree della ricerca sull'intelligenza artificiale che si basa sui tentativi di simulare il sistema nervoso umano nella sua capacità di apprendimento e adattamento che dovrebbe consentirci di costruire una simulazione molto approssimativa del funzionamento del cervello umano.

Curiosamente, le reti neurali artificiali sono costituite da neuroni artificiali.



Fig.1. Il modello del neurone artificiale

La struttura di un neurone può essere rappresentata come una composizione delle seguenti unità:

Input ; Pesi ; Funzione di trasferimento e Ingresso netto ; Funzione di attivazione ; Output .

Le reti neurali hanno molte proprietà e la capacità di apprendere è la più significativa. Il processo di apprendimento si riduce alla modifica dei pesi .

qui è l'input netto del neurone.

L'input netto viene poi trasformato in output dalla funzione di attivazione, di cui ci occuperemo in seguito. In poche parole, una rete neurale può essere vista come una "scatola nera" che riceve segnali come input ed emette il risultato.



Fig.2. Il modello di una rete neurale multistrato

Ecco come appare una rete neurale multistrato. Comprende:

Il livello di input , il quale serve a distribuire i dati attraverso la rete e non esegue alcun calcolo. Le uscite di questo livello trasmettono segnali agli ingressi del livello successivo (nascosto o in uscita);

, il quale serve a distribuire i dati attraverso la rete e non esegue alcun calcolo. Le uscite di questo livello trasmettono segnali agli ingressi del livello successivo (nascosto o in uscita); Il livello di output , il quale di solito contiene un neurone (o talvolta più di uno) che genera l'output dell'intera rete neurale. Questo segnale è alla base della futura logica di controllo dell'EA;

, il quale di solito contiene un neurone (o talvolta più di uno) che genera l'output dell'intera rete neurale. Questo segnale è alla base della futura logica di controllo dell'EA; Gli strati nascosti, strati di neuroni standard che trasmettono segnali dallo strato di input allo strato di output. Il suo input è l'output del livello precedente, mentre il suo output funge da input del livello successivo.

Questo esempio ha mostrato la rete neurale con due livelli nascosti. Ma potrebbero esserci reti neurali che hanno più livelli nascosti.

Normalizzazione dei dati di input

La normalizzazione dei dati di input è il processo mediante il quale tutti i dati di input vengono normalizzati, ovvero ridotti agli intervalli [0,1] o [-1,1]. Se la normalizzazione non viene eseguita, i dati di input avranno un effetto aggiuntivo sul neurone, portando a decisioni sbagliate. In altre parole, come confrontare valori che hanno ordini di grandezza diversi?

La formula di normalizzazione nella sua forma standard è la seguente:

dove:

: valore da normalizzare;

: valore da normalizzare; alt altIntervallo di valore хtitle Intervallo di valore xtitle: intervallo di valore x ;

altIntervallo di valore хtitle Intervallo di valore xtitle: intervallo di valore ; : intervallo in cui verrà ridotto il valore di x.

Mi spiego usando un esempio:

Supponiamo di avere n dati di input dall'intervallo [0,10], quindi = 0 e = 10. Ridurremo i dati nell'intervallo [0,1], quindi = 0 e = 1. Ora, dopo aver inserito i valori nella formula, possiamo calcolare i valori normalizzati per qualsiasi x da n dati di input.

Ecco come appare quando implementato in MQL5:

double d1= 0.0 ; double d2= 1.0 ; double x_min=iMA_buf[ ArrayMinimum (iMA_buf)]; double x_max=iMA_buf[ ArrayMaximum (iMA_buf)]; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (iMA_buf);i++) { inputs[i]=(((iMA_buf[i]-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1; }

Specifichiamo prima i limiti superiore e inferiore del valore di output e quindi otteniamo i valori minimo e massimo dell'indicatore (la copia dei dati dall'indicatore viene omessa ma possono esserci, ad esempio, gli ultimi 10 valori). Infine, normalizziamo ogni elemento di input (valori dell'indicatore su barre diverse) e memorizziamo i risultati in un array per un ulteriore utilizzo.

Funzioni di attivazione

La funzione di attivazione è una funzione che calcola l'output di un neurone. L'input che riceve rappresenta la somma di tutti i prodotti degli input e dei rispettivi pesi (di seguito "somma ponderata"):



Fig.3. Il modello del neurone artificiale con la funzione di attivazione delineata

La formula della funzione di attivazione nella sua forma standard è la seguente:

dove:

è la funzione di attivazione;

è la funzione di attivazione; è la somma pesata ottenuta nella prima fase di calcolo dell'output di un neurone;

è la somma pesata ottenuta nella prima fase di calcolo dell'output di un neurone; è un valore di soglia della funzione di attivazione. Viene utilizzato solo per la funzione di soglia rigida ed è uguale a zero in altre funzioni.

I principali tipi di funzioni di attivazione sono:

Il gradino dell'unità o la funzione di soglia rigida.



La funzione è descritta dalla seguente formula:



Se la somma ponderata è inferiore al valore specificato, la funzione di attivazione restituisce zero. Se la somma ponderata diventa maggiore, la funzione di attivazione restituisce uno. La funzione sigmoidea.



La formula che descrive la funzione sigmoidea è la seguente:



Viene spesso utilizzato nelle reti neurali multistrato e in altre reti con segnali continui. La scorrevolezza e la continuità della funzione sono proprietà molto positive. La tangente iperbolica.



Formula:

o

Viene spesso utilizzato anche in reti con segnali continui. È peculiare in quanto può restituire valori negativi.

Modifica della forma della funzione di attivazione

Nella sezione precedente ci siamo occupati dei tipi di funzioni di attivazione. Tuttavia, c'è un'altra cosa importante da considerare: la pendenza di una funzione (ad eccezione della funzione di soglia rigida). Diamo un'occhiata più da vicino alla funzione sigmoidea.

Guardando il grafico della funzione, si può facilmente vedere che la funzione è liscia nell'intervallo [-5,5]. Supponiamo di avere una rete costituita da un singolo neurone con 10 ingressi e un'uscita. Proviamo ora a calcolare i valori superiore e inferiore della variabile . Ogni ingresso assumerà un valore normalizzato (come già menzionato nella Normalizzazione dei dati di ingresso), ad esempio dall'intervallo [-1,1].

Useremo i valori di input negativi poiché la funzione è differenziabile anche con un argomento negativo. Anche i pesi saranno selezionati dalla stessa gamma. Con tutte le possibili combinazioni di input e pesi, otterremo i valori estremi nell'intervallo [-10,10] come:

In MQL5, la formula apparirà come segue:

for ( int n= 0 ; n< 10 ; n++) { NET+=Xn*Wn; }

Ora dobbiamo tracciare la funzione di attivazione nell'intervallo identificato. Prendiamo come esempio la funzione sigmoidea. Il modo più semplice per farlo è usare Excel.



Fig.4. Il grafico Excel della funzione sigmoidea

Qui, possiamo vedere chiaramente che i valori degli argomenti al di fuori dell'intervallo [-5,5] non hanno assolutamente alcun effetto sui risultati. Ciò suggerisce che l'intervallo di valori è incompleto. Proviamo a risolvere questo problema. Aggiungeremo all'argomento un ulteriore coefficiente d che ci permetterà di espandere l'intervallo di valori.



Fig.5. Il grafico Excel della funzione sigmoidea con il coefficiente aggiuntivo applicato

Esaminiamo ancora una volta i grafici. Abbiamo aggiunto un coefficiente aggiuntivo d=0,4 che ha cambiato la forma della funzione. Il confronto dei valori nella tabella suggerisce che ora sono distribuiti in modo più uniforme. Quindi i risultati possono essere espressi come segue:

for ( int n= 0 ; n< 10 ; n++) { NET+=Xn*Wn; } NET*= 0.4 ;

Rivediamo ora la funzione di attivazione della tangente iperbolica. Tralasciando la teoria trattata nella recensione della funzione precedente, si arriva subito all'applicazione pratica. L'unica differenza qui è che l'output può trovarsi nell'intervallo [-1,1]. La somma ponderata può assumere anche valori dell'intervallo [-10,10].



Fig.6. Il grafico Excel della funzione tangente iperbolica con il coefficiente aggiuntivo applicato

Il grafico mostra che la forma della funzione è stata migliorata grazie all'uso del coefficiente aggiuntivo d=0,2. Quindi i risultati possono essere espressi come segue:

for ( int n= 0 ;n< 10 ;n++) { NET+=Xn*Wn; } NET*= 0.2 ;

In questo modo è possibile modificare e migliorare la forma di qualsiasi funzione di attivazione.

Applicazione

Passiamo ora all'applicazione pratica. Per prima cosa cercheremo di implementare il calcolo dell'input netto del neurone, seguito dall'aggiunta della funzione di attivazione. Ricordiamo la formula per calcolare l'input netto del neurone:

double NET; double x[ 3 ]; double w[ 3 ]; int OnInit () { x[ 0 ]= 0.1 ; x[ 1 ]= 0.8 ; x[ 2 ]= 0.5 ; w[ 0 ]= 0.5 ; w[ 1 ]= 0.6 ; w[ 2 ]= 0.3 ; for ( int n= 0 ;n< 3 ;n++) { NET+=x[n]*w[n]; } }

Esaminiamolo:

Abbiamo iniziato dichiarando una variabile per memorizzare l'input netto del neurone e due array: input e pesi ; Queste variabili sono state dichiarate all'inizio, al di fuori di tutte le funzioni per dare loro un ambito globale (per essere accessibili da qualsiasi punto del programma); Nella funzione di inizializzazione OnInit() (in realtà può essere qualsiasi altra funzione), abbiamo riempito l'array di input e l'array di pesi; Questo è stato seguito dal ciclo di somma, n<3 poiché abbiamo solo tre ingressi e tre rispettivi pesi; Abbiamo quindi aggiunto valori di input pesati e li abbiamo archiviati nella variabile .

Il primo compito è stato così completato: abbiamo ottenuto la somma. Ora è il turno della funzione di attivazione. Di seguito sono riportati i codici per il calcolo delle funzioni di attivazione esaminati nella sezione Funzioni di attivazione.

La funzione del passo dell'unità o della soglia rigida

double Out; if (NET>=x) Out= 1 ; else Out= 0 ;

La funzione sigmoidea

double Out = 1 /( 1 + exp (-NET));

La funzione tangente iperbolica

double Out = ( exp (NET)- exp (-NET))/( exp (NET)+ exp (-NET));

Mettere tutto insieme

Per rendere l'implementazione più semplice, prenderemo una rete composta da un singolo neurone. È certamente un po' forzato chiamarla rete, ma l'importante è capirne il principio. Dopotutto, una rete neurale multistrato è costituita dagli stessi neuroni in cui l'output dello strato di neuroni precedente funge da input per lo strato successivo.

Utilizzeremo una versione leggermente modificata dell'Expert Advisor sviluppata e introdotta nell'articolo "A Quick Start or a Short Guide for Beginners". Pertanto, ad esempio, sostituiremo l'indicatore di tendenza Moving Average con l'oscillatore Indice di forza relativa. Le informazioni sui parametri dell'indicatore e la loro sequenza sono disponibili nella Guida integrata.

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> input double w0= 0.5 ; input double w1= 0.5 ; input double w2= 0.5 ; input double w3= 0.5 ; input double w4= 0.5 ; input double w5= 0.5 ; input double w6= 0.5 ; input double w7= 0.5 ; input double w8= 0.5 ; input double w9= 0.5 ; int iRSI_handle; double iRSI_buf[]; double inputs[ 10 ]; double weight[ 10 ]; double out; string my_symbol; ENUM_TIMEFRAMES my_timeframe; double lot_size; CTrade m_Trade; CPositionInfo m_Position; int OnInit () { my_symbol= Symbol (); my_timeframe= PERIOD_CURRENT ; lot_size= SymbolInfoDouble (my_symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); iRSI_handle= iRSI (my_symbol,my_timeframe, 14 , PRICE_CLOSE ); if (iRSI_handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get the indicator handle" ); return (- 1 ); } ChartIndicatorAdd ( ChartID (), 0 ,iRSI_handle); ArraySetAsSeries (iRSI_buf, true ); weight[ 0 ]=w0; weight[ 1 ]=w1; weight[ 2 ]=w2; weight[ 3 ]=w3; weight[ 4 ]=w4; weight[ 5 ]=w5; weight[ 6 ]=w6; weight[ 7 ]=w7; weight[ 8 ]=w8; weight[ 9 ]=w9; return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (iRSI_handle); ArrayFree (iRSI_buf); } void OnTick () { int err1= 0 ; err1= CopyBuffer (iRSI_handle, 0 , 1 , 10 ,iRSI_buf); if (err1< 0 ) { Print ( "Failed to copy data from the indicator buffer" ); return ; } double d1= 0.0 ; double d2= 1.0 ; double x_min=iRSI_buf[ ArrayMinimum (iRSI_buf)]; double x_max=iRSI_buf[ ArrayMaximum (iRSI_buf)]; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (inputs);i++) { inputs[i]=(((iRSI_buf[i]-x_min)*(d2-d1))/(x_max-x_min))+d1; } out=CalculateNeuron(inputs,weight); if (out< 0.5 ) { if (m_Position.Select(my_symbol)) { if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_SELL ) m_Trade.PositionClose(my_symbol); if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) return ; } m_Trade.Buy(lot_size,my_symbol); } if (out>= 0.5 ) { if (m_Position.Select(my_symbol)) { if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) m_Trade.PositionClose(my_symbol); if (m_Position.PositionType()== POSITION_TYPE_SELL ) return ; } m_Trade.Sell(lot_size,my_symbol); } } double CalculateNeuron( double &x[], double &w[]) { double NET= 0.0 ; for ( int n= 0 ;n< ArraySize (x);n++) { NET+=x[n]*w[n]; } NET*= 0.4 ; return (ActivateNeuron(NET)); } double ActivateNeuron( double x) { double Out; Out= 1 /( 1 + exp (-x)); return (Out); }

La prima cosa che dobbiamo fare è addestrare la nostra rete. Ottimizziamo i pesi.

Fig.7. Tester di strategia con i parametri richiesti impostati

Eseguiremo l'ottimizzazione utilizzando i seguenti parametri:

Data : ad es. dall'inizio dell'anno. Più lungo è il periodo, minore è il verificarsi di curve fitting e migliore è il risultato.

: ad es. dall'inizio dell'anno. Più lungo è il periodo, minore è il verificarsi di curve fitting e migliore è il risultato. Esecuzione : normale, solo prezzi di apertura. Non ha senso testare in modalità Ogni tick poiché il nostro Expert Advisor prende solo gli ultimi 10 valori dell'indicatore, ad eccezione del valore corrente.

: normale, solo prezzi di apertura. Non ha senso testare in modalità Ogni tick poiché il nostro Expert Advisor prende solo gli ultimi 10 valori dell'indicatore, ad eccezione del valore corrente. L' ottimizzazione può essere impostata per l'esecuzione utilizzando l'algoritmo completo lento. L'ottimizzazione genetica fornirà comunque risultati più rapidi, il che è particolarmente utile quando si valuta un algoritmo. Se il risultato è soddisfacente, puoi anche provare a utilizzare l'algoritmo lento completo per risultati più accurati.

può essere impostata per l'esecuzione utilizzando l'algoritmo completo lento. L'ottimizzazione genetica fornirà comunque risultati più rapidi, il che è particolarmente utile quando si valuta un algoritmo. Se il risultato è soddisfacente, puoi anche provare a utilizzare l'algoritmo lento completo per risultati più accurati. Forward di 1/2 e oltre ti consente di valutare per quanto tempo il tuo EA può generare i risultati ottenuti fino alla successiva ottimizzazione.

di 1/2 e oltre ti consente di valutare per quanto tempo il tuo EA può generare i risultati ottenuti fino alla successiva ottimizzazione. L'intervallo di tempo e la coppia di valute possono essere impostati come ritieni opportuno.

Fig.8. Impostazione dei parametri e dei rispettivi range da ottimizzare

L'ottimizzazione verrà eseguita rispetto a tutti i pesi e ai loro intervalli. Avvia l'ottimizzazione tornando alla scheda Impostazioni e cliccando sul pulsante Avvia.

Fig.9. Dati ottenuti a seguito dell'ottimizzazione

Al termine dell'ottimizzazione, selezioniamo il passaggio con il valore di profitto massimo (per ordinare in base a uno dei parametri, clicca sull'intestazione della colonna pertinente) nella scheda Risultati dell'ottimizzazione. È quindi possibile valutare altri parametri e selezionare il passaggio desiderato, se necessario.

Un doppio clic sul passaggio richiesto avvia il test i cui risultati sono mostrati nelle schede Risultati e Grafico.

Fig.10. Rapporto di prova

Fig.11. Grafico del saldo

Fig.12. Performance di trading dell'Expert Advisor

Quindi abbiamo finalmente ottenuto i risultati e per cominciare non sono affatto male. Tieni presente che avevamo un solo neurone. L'esempio fornito è chiaramente primitivo, ma bisogna ammettere che anche esso da solo può trarne profitto.

Vantaggi delle reti neurali

Proviamo ora a confrontare un EA basato sulla logica standard con un EA guidato da una rete neurale. Confronteremo i risultati di ottimizzazione e test dell’Expert Advisor campione MACD che viene fornito insieme al terminale con quelli dell'EA basato su rete neurale basata su MACD.

I valori Take Profit e Trailing Stop non saranno coinvolti nell'ottimizzazione in quanto mancano dall'EA guidato dalla rete neurale. Entrambi gli Expert Advisor che andremo a testare sono basati su MACD con i seguenti parametri:

Periodo della media mobile veloce : 12;

: 12; Periodo della media mobile lenta : 26;

: 26; Periodo di media della differenza : 9;

: 9; Tipo di prezzo: prezzo di chiusura.

Puoi anche impostare la coppia di valute e l'intervallo di tempo richiesti, ma nel nostro caso li lasceremo invariati: rispettivamente EURUSD, H1. Il periodo di prova in entrambi i casi è lo stesso: dall'inizio dell'anno utilizzando i prezzi di apertura.

Campione MACD macd-neuro-examle

























Confrontiamo ora i parametri chiave degli Expert Advisor testati:

Parametro Campione MACD macd-neuro-examle Utile netto totale 733,56 2 658,29 Saldo Drawdown Assoluto 0,00 534,36 Equità Drawdown Massimo 339,50 (3,29%) 625,36 (6,23%) Fattore di profitto 4,72 1,55 Fattore di recupero 2,16 4,25 Profitto previsto 30,57 8,08 Indice di Sharpe 0,79 0,15 Totale operazioni 24 329 Operazioni totali 48 658 Operazioni di profitto (% del totale) 21 (87,50%) 187 (56,84%) Trading con profitto medio 44,33 39,95 Media vittorie consecutive 5 2



Fig.13. Confronto dei parametri chiave

Conclusione

Questo articolo ha trattato i punti principali che è necessario conoscere quando si progettano EA utilizzando le reti neurali. Ci ha mostrato la struttura di un neurone e un'architettura di rete neurale, ha delineato le funzioni di attivazione e i metodi per cambiare la forma della funzione di attivazione, nonché il processo di ottimizzazione e normalizzazione dei dati di input. Inoltre, abbiamo confrontato un EA basato sulla logica standard con un EA guidato da una rete neurale.