利用 MetaTrader 5 测试仪实现策略可视化
我们都知道有一个“百闻不如一见”的说法。关于巴黎和威尼斯，有各种各样的书可供您阅读，但是根据想像，您永远都不会懂夜间漫步于这些神话般城市的街头会有怎样的感受。可视化的诸多优势，可以很容易地投射到我们生活的方方面面，其中就包括市场活动。比如说：基于采用指标的图表的价格分析，当然还有策略测试的可视化。
每个人都清楚策略测试仪的可能性吗？
实践表明，并非如此。与竞争对手相比，MetaTrader 5 交易平台的优势不仅在于更加便利的用户友好型界面和此终端与MQL5 提供的大量机会，还在于一种利用 MQL5 云网络提供云计算可能性的多货币测试仪以及许许多多的其它选项。交易者所需的所有工具都一站式提供，亦为优势之一。
本文旨在再为交易者介绍 MetaTrader 5 的一种重要功能 - 即策略测试与优化的可视化。根据历史数据和最佳参数的选择对某“EA 交易”行为的分析并非只是对数字、交易、结余、净值等等进行费心分析。安心坐到椅子上，舒舒服服地带上 3D 眼镜，我们开始吧。
然后我会对自己说：世界图表真美好……
在代码库或市场中发布“EA 交易”时，作者通常都会随附一份有关其测试的统计报告，以及结余与净值图。而策略测试仪 "Results" （结果）选项卡的统计信息中，还有更多有趣的可用图表：
根据这些图表，您可以分析各个月、各天或各个小时中，您的“EA 交易”什么时间交易最佳，什么时间主动进入市场。您还可以就下述方面对“EA 交易”的性能进行评估：是否于恰当时机平盈利仓位，“EA 交易”是否基于 MFE （最大有利变动幅度）与 MAE （最大不利变动幅度）分布图对损失“坐视不管”：
再向下滚动测试结果，您将看到另一个图解：
此图显示的是持仓利润整个生命周期的依赖性。此图解对于即将到来的2012 自动交易锦标赛非常有帮助。有一项 ATC 规则禁止超短线交易。测试您的“EA 交易”，并确保遵规则编译。
历史影片或可视化测试
可视化测试模式是策略测试仪的革命性功能之一。这样，按日期实施的交易分析、图表的绘制以及其它“有趣”的例行流程，即构成了一个相当复杂的过程。然而，该策略测试仪就像是给您一个视频遥控器，您按下 "Play" （播放）就能观赏历史影片了。您可以慢放或快进影片，暂停以分析相关状况。您可以实时看到如何根据模拟的历史数据构造图表，以及“EA 交易”如何应对价格变化。
与策略测试仪相似，此观测仪完全支持多货币。本视频中的“EA 交易”采用 4 种货币对交易。图表和 Market Watch (市场报价) 中都提供所有的模块价格。
2D 优化结果
三维图像在电视生产商中已经变得十分流行，在介绍它之前，我们先来看看策略测试仪中的二维可视化。乍一看这些矩形可能会感觉怪怪的，它们允许您查看两个优化参数基于优化规范（本例中是最大结余值）的相互影响。绿色的明暗度越深，结余越高：
我们看到关系是一种波状特征，而且会在使用时段平均值和移动平均线位移时达到最大值。这些都是移动平均线“EA 交易”的优化值，终端的标配包中会有提供。您甚至可以在这里找到一些乐趣。
现在是 3D
三维图像会实现更好的可视化选项。下面是两个参数的相同依赖关系及最终结果。您可以利用 Optimization Graph （优化图）选项卡的上下文菜单切换到此高级模式。
MetaTrader 5 策略测试仪中出现三维优化后，交易者开始在论坛上发布自己的数学计算可视化示例：
三维图形为完全交互式 - 您可以放大、缩小或是旋转到某个方便的角度等等。重要的是任何测试与优化结果都可以作为图像或 XML/HTML 报告导出。
可视化优化
最后，欢迎使用优化结果！想要处理这些结果，交易者必须制备数据，在某个地方下载它们并予以处理。现在，您可以在优化期间当场执行处理！想要示范这种可能性，我们需要多个实现此类处理最简单示例的头文件。
下载下附的 MQH 文件，并将其保存于 MQL5\Include 文件夹。选择任何一个“EA 交易”，并将此代码块粘贴到其代码末尾：
//--- 增加代码用于处理优化结果 #include <FrameGenerator.mqh> //--- 帧生成器变量定义 CFrameGenerator fg; //+------------------------------------------------------------------+ //| Tester 函数 | //+------------------------------------------------------------------+ double OnTester() { //--- 在此插入您自己用于计算优化标准的函数 double TesterCritetia=MathAbs(TesterStatistics(STAT_SHARPE_RATIO)*TesterStatistics(STAT_PROFIT)); TesterCritetia=TesterStatistics(STAT_PROFIT)>0?TesterCritetia:(-TesterCritetia); //--- 在每一个测试结束时调用，把优化条件作为传入参数 fg.OnTester(TesterCritetia); //--- return(TesterCritetia); } //+------------------------------------------------------------------+ //| TesterInit 函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTesterInit() { //--- 准备图表，显示结余图像 fg.OnTesterInit(3); //此参数设置图表中结余线的数量 } //+------------------------------------------------------------------+ //| TesterPass 函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTesterPass() { //--- 处理测试结果并显示图像 fg.OnTesterPass(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| TesterDeinit 函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTesterDeinit() { //--- 优化结束 fg.OnTesterDeinit(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 处理图表事件 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- 在优化结束后，当点击抬头时显示帧 fg.OnChartEvent(id,lparam,dparam,sparam,100); // 100 是以毫秒为单位的帧之间的暂停时间 } //+------------------------------------------------------------------+
我们使用标配包中提供的 Moving Averages.mq5 “EA 交易”。粘贴代码，并将“EA 交易”保存为 Moving Averages With Frames.mq5。编译并运行此优化。
由此，交易者现在可以运行可视化优化，并可以在优化期间处理其结果或显示必需信息。
还想要更多吗？
我们一直扩展 MetaTrader 5 交易平台的可能性，不断添加新工具以帮助交易者。针对如何进一步改善策略测试仪中的可视化，发表您的评论、分享您的观点。我们会努力实现其中最有趣、最有用的部分。
如何使用文件
所有带有 .mqh 扩展名的文件均置于 MQL5\Include 文件夹，编译器会在编译 Moving Average_With_Frames.mq5 “EA 交易”时到这里寻找相关文件。“EA 交易”文件可放入 MQL5\Experts 文件夹或其任何子文件夹中。自行于 MetaTrader 5 策略测试仪中启动随附的“EA 交易”，为本文的阅读添加更多乐趣。您一定会喜欢它的。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/403
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
应用程序文件未加载：framegenerator.mqh、colorprogressbar.mqh，错误 404。
已修复。谢谢。
我希望能在优化后将其保存为文件，以便随时加载到 MT5 中查看 2D、3D 等图表。二维、三维图表。这与将数据写入 Excel 然后进行处理无关（现在人们都这样做），在 MT5 中这样做会更令人愉快。
服务台已经有这样的请求，我想 Renat 也在论坛上批准过一次（如果我没记错的话）。所以我们只能等待。
您也可以向服务台提交建议，也许这样优先级就会提高。))
能否将测试结果 导出到文件中？