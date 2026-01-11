Indonesian Member - page 451
Beralih ke Swiss franc dan Indeks Dollar sejenak, berhubung Gold lagi ranging.
Indeks Dollar lewatin MA200 Daily. Pola BBMA USDCHF - TF Monthly tampak seperti re-entry, namun Weekly masih CSM, dan lewat dibawah MA200. Tampaknya price action positioning untuk meeting G20 akhir pekan tidak ada deal antara Trump dan China.
Skenario 1: berlanjutnya downtrend USDCHF dibwh MA200 Week, mungkin bisa nge-leading Gold kembali diatas 1400,
atau skenario 2: USDCHF rebound, mengikuti pola re-entry nya di TF monthly, saat bersamaan Gold retrace yang lebih dalem.
We'll see monday skenario mana yang mengikuti..
Swiss franch jadi safe haven, tapi yen jepang juga jadi safe haven
pilih mana.
balik badan lagi mengikuti trend. market roller coaster dah
Hi guys, minta bantuan dong. newbie in trading.
1)Saya ingin subscribe signal di MT4, tapi saya dapat WARNING message ini maksudnya apa ya?
"the volume of copied trade operations may not concide with the new initial volume of trade operations at provider side. Volume settings of the following symbols are different:EURUSD.
it it recommended to use the signals with matching trading conditions."
2)Di bagian TOOLS> Option > Signals semua opsi/box is grey out. jadi saya tidak bisa ubah setting nya.
Sedangkan Account saya 1K USD dan ingin copy signal yang master account nya 30K USD. jadi maksud saya saya ingin memastikan lot di account saya cuma 0.01lot bukan 1lot kaya di master account.
Mohon bantuan nya
coba cek di broker agan ada opsi 0.01 lot minimum nya tidak ?
Belum pernah menggunakan copy sinyal trading,
ikut nyimak jawaban yang muncul
Ada opsi 0.01. saya dengan ic market. apakah nanti MT4 otamatis mengkalkulasi lot nya sesuai dengan risk/capital saya?
Coba ditanyakan ke signal provider nya saja gan untuk sarannya mengkalkulasi lot nya, tp warning message seperti itu biasanya hanya peringatan rekomendasi , type account & leverage yang agan gunakan tidak matching dng signal provider, tapi masih bisa saja di eksekusi.
Pergerakan emas semakin menjulang tinggi
mungkin sudah menjadi safe haven