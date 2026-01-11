Indonesian Member - page 457
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
tes vice versa.... wkwkk
#kabuooorr....hahaa
Yup data ADP ancur lagi, downtrend USD berlanjut.
Yup data ADP ancur lagi, downtrend USD berlanjut.
Gold H4 sudah masuk Range LWMA 10 High low
Gold m15 EMA 50 mid BB, lwma5,10 lagi kumpul rapat keputusan MK wakaka ... tendangan lanjuuuuut,,, kwkwkw
profit .... bawa kaburrrr
lhaaaa rak tenaaan.........!!!!
naik lagi ... tendang lagiiii ... break,, ngopi udut lagi... kwkwkw
Gold H4 sudah masuk Range LWMA 10 High low
Gold m15 EMA 50 mid BB, lwma5,10 lagi kumpul rapat keputusan MK wakaka ... tendangan lanjuuuuut,,, kwkwkw
profit .... bawa kaburrrr
lhaaaa rak tenaaan.........!!!!
Hadee...
Om boss iki bawa kabur profit mulu...
Bagi dong boss... hihii...
Pokoknya keliatan nungging, tunggangin...wkwkkk...
Matur nuwun Om boss, sudah bagi2 ilmunya, jadi agak paham retest dan maping....hehee....
Master Sifu tenan Om Boss iki rekk...wkwkkk...
Melok ngopi udut om boss, aku paling demen...hwhww
Hadee...
Om boss iki bawa kabur profit mulu...
Bagi dong boss... hihii...
Pokoknya keliatan nungging, tunggangin...wkwkkk...
Matur nuwun Om boss, sudah bagi2 ilmunya, jadi agak paham retest dan maping....hehee....
Master Sifu tenan Om Boss iki rekk...wkwkkk...
Melok ngopi udut om boss, aku paling demen...hwhww
hehe,,,, ngopi enak tenan lek profit,,, kwkwkw
iki nambah nungging cuma siji,,,, mumpung gurung munggah kaburrr,,,
hehe,,,, ngopi enak tenan lek profit,,, kwkwkw
iki nambah nungging cuma siji,,,, mumpung gurung munggah kaburrr,,,
Jangan kabur dulu Om, nungging nya agak dalam nih, wkwkkk...
Udah pingin tidur kali, makanya kabur, hehee...
Padahal sudah ngopi jahe..
Jangan kabur dulu Om, nungging nya agak dalam nih, wkwkkk...
siiip ,,,, ya nambah lagi yaww... kwkwkw
siiip ,,,, ya nambah lagi yaww... kwkwkw
Besok aja nambahnya Om, sekarang ikutan ngantuk, tidur dulu...hihiii
Lazy bear, butuh cambuk NFP, ato mungkin waktunya bull yang tampil...
Besok aja nambahnya Om, sekarang ikutan ngantuk, tidur dulu...hihiii
Lazy bear, butuh cambuk NFP, ato mungkin waktunya bull yang tampil...
kalau bull.. di cencang bro biar nggak lari... kwkwkw
kalau bull.. di cencang bro biar nggak lari... kwkwkw
Isu pemotongan suku bunga FED kembali muncul, coba ngikat kebo, cek gak mbedal, wkwkk...
# Di US lagi hari libur, ada kemungkinan harga ga kemana-mana, alias sideways...
Nunggu NFP lagi...