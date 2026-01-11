Indonesian Member - page 457

New comment
 

tes vice versa.... wkwkk

nungging 2


#kabuooorr....hahaa

 

Yup data ADP ancur lagi, downtrend USD berlanjut. 

 
heavyrappa:

Yup data ADP ancur lagi, downtrend USD berlanjut. 

Gold H4 sudah masuk Range LWMA 10 High low

Gold  m15 EMA 50 mid BB, lwma5,10 lagi kumpul rapat keputusan MK  wakaka ... tendangan lanjuuuuut,,, kwkwkw

profit .... bawa kaburrrr

lhaaaa rak tenaaan.........!!!!

898497385 2019.07.03 17:11:14 sell 1.00 gold 1418.61 0.00 0.00 2019.07.03 17:56:09 1417.45 0.00 0.00 0.00 116.00
898497421 2019.07.03 17:12:58 sell 1.00 gold 1420.39 0.00 0.00 2019.07.03 17:56:50 1417.67 0.00 0.00 0.00 272.00
898497508 2019.07.03 17:15:52 sell 1.00 gold 1419.51 0.00 0.00 2019.07.03 17:56:20 1417.52 0.00 0.00 0.00 199.00


naik lagi ... tendang lagiiii ... break,, ngopi udut lagi... kwkwkw

898498999 2019.07.03 18:16:54 sell 1.00 gold 1419.43 0.00 0.00 2019.07.03 18:29:49 1419.13 0.00 0.00 0.00 30.00
898499009 2019.07.03 18:17:54 sell 1.00 gold 1419.51 0.00 0.00 2019.07.03 18:30:07 1419.12 0.00 0.00 0.00 39.00
898499012 2019.07.03 18:18:17 sell 1.00 gold 1419.74 0.00 0.00 2019.07.03 18:29:48 1419.17 0.00 0.00 0.00 57.00
 
1225113:

Gold H4 sudah masuk Range LWMA 10 High low

Gold  m15 EMA 50 mid BB, lwma5,10 lagi kumpul rapat keputusan MK  wakaka ... tendangan lanjuuuuut,,, kwkwkw

profit .... bawa kaburrrr

lhaaaa rak tenaaan.........!!!!

Hadee...

Om boss iki bawa kabur profit mulu...
Bagi dong boss... hihii...


Nungging 3


Pokoknya keliatan nungging, tunggangin...wkwkkk...

Matur nuwun Om boss, sudah bagi2 ilmunya, jadi agak paham retest dan maping....hehee....

Master Sifu tenan Om Boss iki rekk...wkwkkk...


Melok ngopi udut om boss, aku paling demen...hwhww

 
Agung Siswanto:

Hadee...

Om boss iki bawa kabur profit mulu...
Bagi dong boss... hihii...



Pokoknya keliatan nungging, tunggangin...wkwkkk...

Matur nuwun Om boss, sudah bagi2 ilmunya, jadi agak paham retest dan maping....hehee....

Master Sifu tenan Om Boss iki rekk...wkwkkk...


Melok ngopi udut om boss, aku paling demen...hwhww

hehe,,,, ngopi enak tenan lek profit,,, kwkwkw

iki nambah nungging cuma siji,,,, mumpung gurung munggah   kaburrr,,,


898499488 2019.07.03 18:36:16 sell 1.00 gold 1417.26 0.00 0.00 2019.07.03 18:49:46 1417.08 0.00 0.00 0.00 18.0
 
1225113:

hehe,,,, ngopi enak tenan lek profit,,, kwkwkw

iki nambah nungging cuma siji,,,, mumpung gurung munggah   kaburrr,,,

Jangan kabur dulu Om, nungging nya agak dalam nih, wkwkkk...

Gold


Udah pingin tidur kali, makanya kabur, hehee...

Padahal sudah ngopi jahe..

 
Agung Siswanto:

Jangan kabur dulu Om, nungging nya agak dalam nih, wkwkkk...

siiip ,,,, ya nambah lagi yaww... kwkwkw

 
1225113:

siiip ,,,, ya nambah lagi yaww... kwkwkw

Besok aja nambahnya Om, sekarang ikutan ngantuk, tidur dulu...hihiii

Lazy bear, butuh cambuk NFP, ato mungkin waktunya bull yang tampil...

 
Agung Siswanto:

Besok aja nambahnya Om, sekarang ikutan ngantuk, tidur dulu...hihiii

Lazy bear, butuh cambuk NFP, ato mungkin waktunya bull yang tampil...

kalau bull.. di cencang bro biar nggak lari... kwkwkw

 
1225113:

kalau bull.. di cencang bro biar nggak lari... kwkwkw

Isu pemotongan suku bunga FED kembali muncul, coba ngikat kebo, cek gak mbedal, wkwkk...

EU1

# Di US lagi hari libur, ada kemungkinan harga ga kemana-mana, alias sideways...

Nunggu NFP lagi...

1...450451452453454455456457458459460461462463464...614
New comment