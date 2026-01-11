Indonesian Member - page 447

Plus minus Rugi laba Naik turun, sudah biasa dalam trading forex..

Yang penting hasil akhir ofit.... wkwkkk


result


# Mudah-mudahan konsisten... tinggal buka yang riil, hihii...

sekarang tidur nyenyak, zzZZzzzzZzz.....

 
bused dah pake leverage berapa itu bro. Depo $2

 
Pengembalian komisi, akun cent Bro, fix rate, 1 dolar = 1 ribu rupie, wkwkkkk... eh, 1dolar apa 100 rupie ya...

Paling atas tuh, auto reff commission.. 

Leverage 1:500, kemarin malah yang 1:1000, enak margin yang ditahan kecil, tapi cepet MC, hahaa

 
hajar kang..haaaa
 

update GBPAUD.MA100 H4support area.. breakout gak yah...tes  dl

.gbpaud

 
Kirain sudah riil mas gan, 

semoga syuksyes saja nantinya, biasanya sih beda esmosi

 
Siap Kang Gan...

Tapi masih perlu banyak belajar nih...

 
Masih  semi riil Kang, akun sen...

Osmosis nya juga semi... wkwkkk..

Aminnn...

Sukses juga Kang Gan..

Sudah pernah gagal di riil Kang Gan, kalo pake sen nih, awal-awal memang kaya trading di demo, osmosisnya hampir ngga ngefek..

Tapi sekali 2 kali harus nyetor 100 rebu, jadi mikir2 nih, mau berapa kali keilangang 100 rebu... akhirnya di osmosisnya, eh cara tradingnya diperbaiki biar ga sering2 setor...

Aku selalu berpikir, di akun sen ini adalah riil, keilangan 1 dolar osmosisnya harus serasa 15 rebu, jadinya kalo ga yakin suka galau, wkwkkk....

 

slow market menjelang FOMC, percobaan pola re-entry BBMA pada Emas. 


 
Salam kenal mas , BBMA pake tambahan indicator apa yah ada Tulisan Sell High dan Buy Rev nya
