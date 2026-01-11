Indonesian Member - page 445
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
I hate Monday...
Pokoknya kalo naik, di buy, kalo turun di sell... wkwkk...
betul .... Tariiik mang .....!!
betul .... Tariiik mang .....!!
Tarik teruss Om.....
Ngga ada habisnya, eksis teruss.... wkwkkk...
Tarik teruss Om.....
Ngga ada habisnya, eksis teruss.... wkwkkk...
menikmati BBMA ternyata keterusan Broo... dibanding system lain ...kwkwkw... kalau sudah hapal nikmaaaattt wakaka.... ngga terasa kalau sudah lebih 2 tahun pake
kalau BBMA KG sudah 11 tahun hehe
tidak selalu sibuk analisa ini itu ... capek... sing penting maping terus ... ada kesempatan hajarr ... kwkwkw
tidak selalu sibuk analisa ini itu ... capek... sing penting maping terus ... ada kesempatan hajarr ... kwkwkw
Ashiaaapp... wkwkkk
Siap lanjut belajar offline...hahaa
Ashiaaapp... wkwkkk
Siap lanjut belajar offline...hahaa
Hmm ...nunggu Gold Nungging lagi ...
Hmm ...nunggu Gold Nungging lagi ...
Masih ingat aja Mas Bro ini..
Masih pada nungging Mas Bro, nunggu mlumah aja, hihiii....
#apa ya bahasa indonesia nya... telentang apa ya... wkwkkk
menikmati BBMA ternyata keterusan Broo... dibanding system lain ...kwkwkw... kalau sudah hapal nikmaaaattt wakaka.... ngga terasa kalau sudah lebih 2 tahun pake
kalau BBMA KG sudah 11 tahun hehe
tidak selalu sibuk analisa ini itu ... capek... sing penting maping terus ... ada kesempatan hajarr ... kwkwkw
Sudah kawakan nih si mbahnya forex, sebelas tahun
mungkin akun sudah menggelembung, ane dah mc berkali-kali wkwk
Sudah kawakan nih si mbahnya forex, sebelas tahun
mungkin akun sudah menggelembung, ane dah mc berkali-kali wkwk
Cemunguuutt,,,,
Masih ingat aja Mas Bro ini..
Masih pada nungging Mas Bro, nunggu mlumah aja, hihiii....
#apa ya bahasa indonesia nya... telentang apa ya... wkwkkk
XAU masih nungging, EU mulai mlumah lagi..
Spekulasi lagi gan.. antisipasi hasil FOMC yg buruk dan meeting G20 di akhir pekan gagal mencapai kesepakatan Trade War.