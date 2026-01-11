Indonesian Member - page 445

Agung Siswanto:

I hate Monday...

Pokoknya kalo naik, di buy, kalo turun di sell... wkwkk...


betul .... Tariiik mang .....!!

 
1225113:

Tarik teruss Om.....

Ngga ada habisnya, eksis teruss.... wkwkkk... 

 
Agung Siswanto:

menikmati BBMA ternyata keterusan Broo... dibanding system lain ...kwkwkw... kalau sudah hapal nikmaaaattt wakaka....  ngga terasa kalau sudah lebih 2 tahun pake

kalau BBMA KG sudah 11 tahun hehe

tidak selalu sibuk analisa ini itu ... capek... sing penting maping terus ... ada kesempatan hajarr ... kwkwkw

 
1225113:


Ashiaaapp... wkwkkk

Siap lanjut belajar offline...hahaa

 
Agung Siswanto:

Hmm ...nunggu Gold Nungging  lagi ... 

 
1225113:

Masih ingat aja Mas Bro ini..

Masih pada nungging Mas Bro, nunggu mlumah aja, hihiii....

#apa ya bahasa indonesia nya... telentang apa ya... wkwkkk

 
1225113:

Sudah kawakan nih si mbahnya forex, sebelas tahun 

mungkin akun sudah menggelembung, ane dah mc berkali-kali wkwk

 
whiteking:

Cemunguuutt,,,,

 
Agung Siswanto:

XAU masih nungging, EU mulai mlumah lagi..

EU XAU

 

Spekulasi lagi gan.. antisipasi hasil FOMC yg buruk dan meeting G20 di akhir pekan gagal mencapai kesepakatan Trade War.

