Revano Azka Akhmad:
BSD City,Tangerang
Hadiiiiiiiir...

BSD nya dimana bro, samaan dong gw di Greenwich Park, kapan2 meetup dah. 

 
heavyrappa:

Gold terhadap mata uang G10 masi bullish tampaknya om, koreksi kemarin jadi peluang Buy on Dip.


Potensi Double top XAUUSD di TF Daily. Mencoba locking profit dan SL di breakeven untuk kedua posisi Buy & Sell. 


 
heavyrappa:

Potensi Double top XAUUSD di TF Daily. Mencoba locking profit dan SL di breakeven untuk kedua posisi Buy & Sell. 


yang hangat yang hangat.... mumpung belum dingin ...kaburr

ambil lagi... and kaburrr kwkwkw


898485851 2019.07.03 05:31:49 sell 1.00 gold 1426.76 0.00 0.00 2019.07.03 05:56:15 1423.83 0.00 0.00 0.00 293.00
898485855 2019.07.03 05:32:07 sell 1.00 gold 1426.35 0.00 0.00 2019.07.03 05:56:14 1423.83 0.00 0.00 0.00 252.00
898485857 2019.07.03 05:32:27 sell 1.00 gold 1426.05 0.00 0.00 2019.07.03 05:56:14 1423.83 0.00 0.00 0.00 222.00
898486083 2019.07.03 06:04:57 buy 1.00 gold 1424.14 0.00 0.00 2019.07.03 06:27:31 1424.97 0.00 0.00 0.00 83.00
898486108 2019.07.03 06:09:48 buy 1.00 gold 1422.72 0.00 0.00 2019.07.03 06:27:30 1424.97 0.00 0.00 0.00 225.00
Files:
f1_ENV__BBMA-100.tpl  15 kb
 
im from indonesia. nice to know there is so much trader in indonesia
 
1225113:

yang hangat yang hangat.... mumpung belum dingin ...kaburr



market roller coaster lagi om.. 

 
heavyrappa:


market roller coaster lagi om.. 

hehe... kok tidak di close aja OP Buy nya Broo keknya sudah mentok di R 61 Week...

dan mungkin sekarang Flat ... saatnya hanya pakai jarak pendek kwkw

ambil lagi Kabur lagi kwkwkw

898487440 2019.07.03 08:09:36 sell 1.00 gold 1427.58 0.00 0.00 2019.07.03 08:33:42 1424.84 0.00 0.00 0.00 274.00
898487487 2019.07.03 08:15:58 sell 1.00 gold 1427.19 0.00 0.00 2019.07.03 08:34:29 1424.30 0.00 0.00 0.00 289.00
898487496 2019.07.03 08:17:37 sell 1.00 gold 1426.94 0.00 0.00 2019.07.03 08:33:41 1424.79 0.00 0.00 0.00 215.00


nunggu di LWMA 10 Low untuk brangkat Buy lagi... dapet deh kwkwkw

saatnya Ngopi Broo.....

898487721 2019.07.03 08:34:46 buy 1.00 gold 1423.94 0.00 0.00 2019.07.03 08:58:44 1426.26 0.00 0.00 0.00 232.00
898487723 2019.07.03 08:35:10 buy 1.00 gold 1423.33 0.00 0.00 2019.07.03 08:58:44 1426.26 0.00 0.00 0.00 293.00
898487755 2019.07.03 08:42:45 buy 1.00 gold 1423.25 0.00 0.00 2019.07.03 08:59:28 1425.92 0.00 0.00 0.00 267.00
898487756 2019.07.03 08:43:19 buy 1.00 gold 1423.20 0.00 0.00 2019.07.03 08:59:12 1426.07 0.00 0.00 0.00 287.00
 
market jadi flat beneran nih.. close partial aja jadinya om. Nnti malem data ADP mungkin jadi trigger selanjutnya untuk arah long term XAUUSD 1480 - 1500.

Namun data ADP yang positif mungkin menunda uptrend, dan memicu retrace.

Lower Low XAUAUD di TF H1, apakah XAUUSD dan XAUEUR mengikuti XAUAUD?

XAUEUR 


 
yuup.. hehe saya lagi istirahat nunggu trend beneran

 
 EU H4 mencoba rebound dari range: Pola BBMA MHV? menunggu candle close H4 untuk konfirmasi PA yang mencerminkan data ADP. 

sementara XAUEUR tertekan, mengindikasikan perubahan arus modal dari Gold against Euro, and vice versa.


 

Jadi hobi nunggangin yang nungging nih...wkwkk...


nungging


# ditonton sambil ngopi udut...

