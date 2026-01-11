Indonesian Member - page 456
BSD City,Tangerang
Hadiiiiiiiir...
BSD nya dimana bro, samaan dong gw di Greenwich Park, kapan2 meetup dah.
Gold terhadap mata uang G10 masi bullish tampaknya om, koreksi kemarin jadi peluang Buy on Dip.
Potensi Double top XAUUSD di TF Daily. Mencoba locking profit dan SL di breakeven untuk kedua posisi Buy & Sell.
yang hangat yang hangat.... mumpung belum dingin ...kaburr
ambil lagi... and kaburrr kwkwkw
market roller coaster lagi om..
hehe... kok tidak di close aja OP Buy nya Broo keknya sudah mentok di R 61 Week...
dan mungkin sekarang Flat ... saatnya hanya pakai jarak pendek kwkw
ambil lagi Kabur lagi kwkwkw
nunggu di LWMA 10 Low untuk brangkat Buy lagi... dapet deh kwkwkw
saatnya Ngopi Broo.....
market jadi flat beneran nih.. close partial aja jadinya om. Nnti malem data ADP mungkin jadi trigger selanjutnya untuk arah long term XAUUSD 1480 - 1500.
Namun data ADP yang positif mungkin menunda uptrend, dan memicu retrace.
Lower Low XAUAUD di TF H1, apakah XAUUSD dan XAUEUR mengikuti XAUAUD?
XAUEUR
yuup.. hehe saya lagi istirahat nunggu trend beneran
EU H4 mencoba rebound dari range: Pola BBMA MHV? menunggu candle close H4 untuk konfirmasi PA yang mencerminkan data ADP.
sementara XAUEUR tertekan, mengindikasikan perubahan arus modal dari Gold against Euro, and vice versa.
Jadi hobi nunggangin yang nungging nih...wkwkk...
# ditonton sambil ngopi udut...