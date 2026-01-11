Indonesian Member - page 454

Biantoro Kunarto:
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..

 Halo, saya di jakarta. Senang bisa tukar pikiran.

 
1225113:

Di templet Kedua saya ,.... nampak saya akan Buka SELL lagi Besok Senin... tiga SR merah sudah cukup untuk petunjuk

nungging teruss biar gampang nendang nya haha


waduw cakep.. senen langsung open Gap wkwk

 
heavyrappa:

Gap nya manteb banget yak

biasanya akan nutup gap tapi ini kok makin panjang naiknya

 
1225113:

Sisa dari jumat ada kecil kecil. pas buka jam 6an lgsg close.. xixixi 
 
nelayan79:
Aku ikutan aja lh... wkwkk

XAU

 

heavyrappa:

nelayan79:


Siiip mas Broo... tendaaaaaaang !!!..kwkwkw

 
1225113:

Enaknya di tunggangin Om, jangan ditendang, kasihan...wkwkwkk

EU juga lagi nungging nih, hehee

EU 01 07

 

hmm... ambil retestnya ... dan kaburrrr.... kwkwkw


 

Para nelayan banyak yang panen menangkap ikan dalam jumlah yang besar nih

saatnya menjual hasil tangkapan

 
1225113:

Humm, jelas aja kabur, mburu dolar terus sih, kalo ga cepetan keburu terbang tinggi...wkwkkk

index 0207

Tembus SMA 200 ngadepin mid BB..

Bisa tembus ngga ya...
