I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Halo, saya di jakarta. Senang bisa tukar pikiran.
Di templet Kedua saya ,.... nampak saya akan Buka SELL lagi Besok Senin... tiga SR merah sudah cukup untuk petunjuk
nungging teruss biar gampang nendang nya haha
waduw cakep.. senen langsung open Gap wkwk
Gap nya manteb banget yak
biasanya akan nutup gap tapi ini kok makin panjang naiknya
Sisa dari jumat ada kecil kecil. pas buka jam 6an lgsg close.. xixixi
Aku ikutan aja lh... wkwkk
heavyrappa:
waduw cakep.. senen langsung open Gap wkwk
nelayan79:
Sisa dari jumat ada kecil kecil. pas buka jam 6an lgsg close.. xixixi
Siiip mas Broo... tendaaaaaaang !!!..kwkwkw
Enaknya di tunggangin Om, jangan ditendang, kasihan...wkwkwkk
EU juga lagi nungging nih, hehee
hmm... ambil retestnya ... dan kaburrrr.... kwkwkw
Para nelayan banyak yang panen menangkap ikan dalam jumlah yang besar nih
saatnya menjual hasil tangkapan
Humm, jelas aja kabur, mburu dolar terus sih, kalo ga cepetan keburu terbang tinggi...wkwkkk
Tembus SMA 200 ngadepin mid BB..Bisa tembus ngga ya...