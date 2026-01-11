Indonesian Member - page 458
Isu pemotongan suku bunga FED kembali muncul, coba ngikat kebo, cek gak mbedal, wkwkk...
# Di US lagi hari libur, ada kemungkinan harga ga kemana-mana, alias sideways...
Nunggu NFP lagi...
jam segene...H4 keknya seperti hari hari biasanya... Railcosternya sedang ditarik keatas...dicoba dicoba, yang hangat yang hangat... London ditunggu ditunggu .....Seluncuraaan di m15 ... kwkwkw
sebelum london kok nungging duluan.... takut memantul lagi....ya tendaaang mang .... wakiku.... istirahat grrraaaaak for london
xau akhirnya koreksi juga.
Pola BBMA = Daily MHV & Double Top
H1 = CSAK
siip broo... saya malah ketinggalan moment seluncuran lagi... benar benar Lazy Bear ...kwkwkwkw
Alhamdulillah... berkat sabar, sy mlm ini withdrawal... lgsg liquid xixixi... biar besok bisa jalan jalan.. hahaha....
siiiip.... congratulation Broo gaji rapelan ,,, wakaka ,,,
minggu lalu withdrawal masih ada sisa nih ,,,,,
Jika isinya orang indonesia semua.. lebih asyik pakai bahasa sendiri... bukan kah begitu
Di forum ini, hanya boleh 1 topik yg menggunakan bahasa Indonesia dan di topik "Indonesian Member" kita sudah diijinkan menggunakan bahasa Indonesia.
waaaww.. Guys tell me where is "LIKE" Button Or star Rating switch, 10 out of 10 star's hehehhee..