Indonesian Member - page 458

Agung Siswanto:

Isu pemotongan suku bunga FED kembali muncul, coba ngikat kebo, cek gak mbedal, wkwkk...

# Di US lagi hari libur, ada kemungkinan harga ga kemana-mana, alias sideways...

Nunggu NFP lagi...

jam segene...H4 keknya seperti hari hari biasanya... Railcosternya sedang ditarik keatas...dicoba dicoba, yang hangat yang hangat... London ditunggu ditunggu .....Seluncuraaan di m15 ... kwkwkw

sebelum london kok nungging duluan.... takut memantul lagi....ya tendaaang mang .... wakiku.... istirahat grrraaaaak for london


898500223 2019.07.03 19:19:52 sell 1.00 gold 1415.08 0.00 0.00 2019.07.04 09:15:37 1414.06 0.00 0.00 3.24 102.00
898500238 2019.07.03 19:22:14 sell 1.00 gold 1415.92 0.00 0.00 2019.07.04 09:15:36 1414.08 0.00 0.00 3.24 184.00
898500326 2019.07.03 19:31:24 sell 1.00 gold 1416.58 0.00 0.00 2019.07.04 09:15:35 1414.17 0.00 0.00 3.24 241.00
898500942 2019.07.03 21:11:05 sell 1.00 gold 1417.64 0.00 0.00 2019.07.04 09:15:35 1414.17 0.00 0.00 3.24 347.00
898500973 2019.07.03 21:17:54 sell 1.00 gold 1417.04 0.00 0.00 2019.07.04 09:15:34 1414.22 0.00 0.00 3.24 282.00
 

xau akhirnya koreksi juga.

Pola BBMA = Daily MHV & Double Top

H1 = CSAK


 
heavyrappa:

xau akhirnya koreksi juga.

Pola BBMA = Daily MHV & Double Top

H1 = CSAK


siip broo... saya malah ketinggalan moment seluncuran lagi... benar benar Lazy Bear ...kwkwkwkw

 
1225113:

siip broo... saya malah ketinggalan moment seluncuran lagi... benar benar Lazy Bear ...kwkwkwkw

Alhamdulillah... berkat sabar, sy mlm ini withdrawal... lgsg liquid xixixi... biar besok bisa jalan jalan.. hahaha....
 
nelayan79:
Alhamdulillah... berkat sabar, sy mlm ini withdrawal... lgsg liquid xixixi... biar besok bisa jalan jalan.. hahaha....

siiiip.... congratulation Broo gaji rapelan ,,, wakaka ,,,

minggu lalu withdrawal masih ada sisa nih ,,,,, 

 
Malem om..
New kid here..
Mohon bimbingannya..
 
Opo iyo

 
Jika isinya orang indonesia semua.. lebih asyik pakai bahasa sendiri... bukan kah begitu
 
Roni Setyawan:
Jika isinya orang indonesia semua.. lebih asyik pakai bahasa sendiri... bukan kah begitu

Di forum ini, hanya boleh 1 topik yg menggunakan bahasa Indonesia dan di topik "Indonesian Member" kita sudah diijinkan menggunakan bahasa Indonesia.

 
1225113:

waaaww.. Guys tell me where is "LIKE" Button Or star Rating switch, 10 out of 10 star's  hehehhee..  

