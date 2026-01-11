Indonesian Member - page 455
Humm, jelas aja kabur, mburu dolar terus sih, kalo ga cepetan keburu terbang tinggi...wkwkkk
Tembus SMA 200 ngadepin mid BB..Bisa tembus ngga ya...
bukan karena itu.... S61 dan S78 Weekly (Davit Pifot) adalah area Big oportunity for BUY kwkwkw
Buy apa Om..? aku kok ngga deng ya, hihii..
Itu weekly pivotnya apa ya 561, 578 itu...
Tapi kayanya perjalanan dolar ga akan mulus nih..
https://www.fxstreet.web.id/news/iran-melanggar-batas-persediaan-uranium-yang-ditetapkan-oleh-kesepakatan-nuklir-201907020219
Kaco lagi, mburu safe heaven lagi, wkwkkk
Ooo... di gold ya, S bukann 5, hehee...
Sepp Om, noted... wkwkkk...
DXY ukurannya EURUSD... jika EUR turun GOLD bakalan turun juga
jika mentok di SR merah dan EMA 50 Ambil sell lagi... kwkwkw
Sepp. omm...
Teng kyu...
Aku amati juga sering barengan jalannya..
kadang misah bentar, ga lama bareng lagi, kayak orang demenan, hihii...
Emas, EMA 50 di H1 dan H4 bisa ketemu, janjian kali, wkwkk...
ambil dulu mumpung ijik anget.... kaburrrr... kwkwkw
retest ambil sell lagi
Orang lagi pada mburu safe haven Om, tembus dah....
Kaya gini ini aku binggung, hihiii...
Vakum dulu enaknya, nunggu NFP, tapi jum'at masih 3 hari lagi...
Nulis2 komen sambil baca-baca aja lh... liat perkembangan...
Indeks dolar udah nungging, koreksi aja kali...
Tapi kalo sentimen masih banyak yang nunggangin, koreksi nya bisa tambah dalam nih...
Jadi galau, hahaa...
kabur ah, wkwkkk....
Gold terhadap mata uang G10 masi bullish tampaknya om, koreksi kemarin jadi peluang Buy on Dip.
Hadiiiiiiiir...