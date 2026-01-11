Indonesian Member - page 455

Agung Siswanto:

Humm, jelas aja kabur, mburu dolar terus sih, kalo ga cepetan keburu terbang tinggi...wkwkkk

Tembus SMA 200 ngadepin mid BB..

Bisa tembus ngga ya...

bukan karena itu.... S61 dan S78 Weekly (Davit Pifot)  adalah area Big oportunity for BUY kwkwkw

 
Buy apa Om..? aku kok ngga deng ya, hihii..

Itu weekly pivotnya apa ya 561, 578 itu...


Tapi kayanya perjalanan dolar ga akan mulus nih..

https://www.fxstreet.web.id/news/iran-melanggar-batas-persediaan-uranium-yang-ditetapkan-oleh-kesepakatan-nuklir-201907020219


Kaco lagi, mburu safe heaven lagi, wkwkkk

  • 2019.07.02
  • www.fxstreet.web.id
Iran telah melanggar batas yang ditetapkan pada persediaan uranium yang diperkaya rendah dengan perjanjian nuklirnya tahun 2015 dengan kekuatan dunia, kata inspektur internasional dan Teheran, Senin. Menteri luar negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan telah mengizinkan persediaan melebihi 300 Kg. Para ahli percaya langkah ini bertujuan...
 
Ooo... di gold ya, S bukann 5, hehee...
Sepp Om, noted... wkwkkk...

 
DXY ukurannya EURUSD... jika EUR turun GOLD bakalan turun juga

jika mentok di SR merah dan EMA 50 Ambil sell lagi... kwkwkw

 
Sepp. omm...

Teng kyu...

Aku amati juga sering barengan jalannya..

kadang misah bentar, ga lama bareng lagi, kayak orang demenan, hihii...

 

Emas, EMA 50 di H1 dan H4 bisa ketemu, janjian kali, wkwkk...

Emas

 
ambil dulu mumpung ijik anget.... kaburrrr... kwkwkw

retest ambil sell lagi


 
Orang lagi pada mburu safe haven Om, tembus dah....
Kaya gini ini aku binggung, hihiii...

Vakum dulu enaknya, nunggu NFP, tapi jum'at masih 3 hari lagi...

Nulis2 komen sambil baca-baca aja lh... liat perkembangan...


Indeks dolar udah nungging, koreksi aja kali...

Tapi kalo sentimen masih banyak yang nunggangin, koreksi nya bisa tambah dalam nih...

Jadi galau, hahaa...

Indeks

kabur ah, wkwkkk....

 

Gold terhadap mata uang G10 masi bullish tampaknya om, koreksi kemarin jadi peluang Buy on Dip.


 
Hadiiiiiiiir...
