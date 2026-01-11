Indonesian Member - page 449

Tri Mulyono:

haaaa.. MT5 bagus nya time frame na lbh banyak.. tapi terbatas tuk indicator..

makanya saya cuma pake BB+MA+ RSI

1225113:

sip gan.. gold gak kuat mendaki.. bisa melorot ini..
 
Tri Mulyono:
sip gan.. gold gak kuat mendaki.. bisa melorot ini..

1225113:

hee.iya...close dl.. wait fomc
 

Harga emas makin menggila nih naiknya, tapi masih di tepi jurang nih

menunggu retracement 

 
Salam kenal, saya pemula masih proses belajar strategi trading, mohon bantuan nya master
 

trend weak Dollar berlanjut, retrace mungkin nnti menjelang meeting G20 akhir pekan.

 
heavyrappa:

trend weak Dollar berlanjut, retrace mungkin nnti menjelang meeting G20 akhir pekan.

1225113:

pas di Lower BB H1 yah. Kemarin pdhl cukup jelas pola BBMA di H4 nya om, power of re-entry di Mid BB, tapi sempet konflik mmg dng H1.

 

ketemu bbma 1920 yg flat dan mencoba open sell,entry nya msh berantakan..mohon koreksi dari rekan2..

