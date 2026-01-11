Indonesian Member - page 449
haaaa.. MT5 bagus nya time frame na lbh banyak.. tapi terbatas tuk indicator..
makanya saya cuma pake BB+MA+ RSI
hehe... memang itu yang biasa saya pakai, ,,, Biasanya saya pakai RSI 3 dan Stc 9,5,4 dijadikan satu
sip gan.. gold gak kuat mendaki.. bisa melorot ini..
tapi ente sudah dapat tuh,,.. hhehe
Harga emas makin menggila nih naiknya, tapi masih di tepi jurang nih
menunggu retracement
trend weak Dollar berlanjut, retrace mungkin nnti menjelang meeting G20 akhir pekan.
aha... siiiip Broo...
kemarin hanya disini maksimum kans saya untuk Sell .... lainnya cut Lose weleh welehhh... kwkwk
nunggu Retest ternyata sekarang trend tembus CSAK UP,,, semoga semua dalam keberuntungan,,,
pas di Lower BB H1 yah. Kemarin pdhl cukup jelas pola BBMA di H4 nya om, power of re-entry di Mid BB, tapi sempet konflik mmg dng H1.
ketemu bbma 1920 yg flat dan mencoba open sell,entry nya msh berantakan..mohon koreksi dari rekan2..