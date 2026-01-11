Indonesian Member - page 453
EU Breakout diatas MA200, sudah lama nih EU gak trading diatas MA200 .
Let's see beberapa bulan kedepan, bisa melebar berapa pips EU nya dari MA200 Day ini. Terakhir kali EU tembus diatas MA200 Day, tahun 2017, melebar nya 1700 pips baru akhirnya harga balik lagi ke MA200.
Namun Bullish nya EURUSD, menjadikan XAUEUR kehilangan momentum. Pola BBMA Daily, tampak mau MHV.
Penggerak EU kayanya indeks dolar ya Bro... News kemaren2 sampe hari ini ngga ngefek, tapi begitu indeks dolar drop, EU langsung break out, wkwkk
I want to know how many people from Indonesia is joining this forum. If you're from Indonesia, please comment this topic..Thank you..
Salam kenal
Salam kenal semua. Saya trading sejak 2006 tapi break cukup lama. Sekarang mulai buka2 lagi file lama trus trading kecil-kecilan.
Saya liat di sini kebanyakan trading manual ya?
Salam kenal gan master, kalau ane masih sering manual sih gan
juga trading kecil-kecilan, karena masih trauma kegagalan
Bisa ngangkat dolar ngga ya...?
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190629154808-92-407607/trump-cabut-larangan-huawei-berbisnis-dengan-perusahaan-as
Pembeli dolar udah pada siap belum nih..? hehee
Ada support monthly harga rendah.. bisa mantul lagi ke 97.an (prediksiku) hehe
Sepp omm...
Beda broker bisa beda tampilan ya, hihii...
#aseek... boss ikan mas muncul lagi, wkwkk...
Biasanya tiap2 broker beda closingnya aja kalo akhir jumat itu. Termasuk spread yg lebar juga. Yah selisih gitu mgkin mau ambil untung, xixixi. Cuma ane gk tau juga kenapa ya bs closingya gak kompak? Yg td broker lokal resmi. Yg dibawah ini broker luar dan jg sama dgn broker lokal.
Yah.... gitu lah Om...
Yang penting masih bisa mancing ikan emas, wkwkk
Di templet Kedua saya ,.... nampak saya akan Buka SELL lagi Besok Senin... tiga SR merah sudah cukup untuk petunjuk
nungging teruss biar gampang nendang nya haha