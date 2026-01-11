Indonesian Member - page 452

halo salam kenal saya aries msh newbie butuh bimbingan para senior nich boleh ya....saya sering kali lose karena nutup ordernya satu per satu lagi cari yang bisa close order semua ....terima kasih sobat

 
Ya,begitu juga saya, baru masuk kemari, salam kenal dari saya
 
heavyrappa:

Beralih ke Swiss franc dan Indeks Dollar sejenak, berhubung Gold lagi ranging.

Indeks Dollar lewatin MA200 Daily. Pola BBMA USDCHF - TF Monthly tampak seperti re-entry, namun Weekly masih CSM, dan lewat dibawah MA200. Tampaknya price action positioning untuk meeting G20 akhir pekan tidak ada deal antara Trump dan China.

Skenario 1: berlanjutnya downtrend USDCHF dibwh MA200 Week, mungkin bisa nge-leading Gold kembali diatas 1400,

atau skenario 2: USDCHF rebound, mengikuti pola re-entry nya di TF monthly, saat bersamaan Gold retrace yang lebih dalem.

We'll see monday skenario mana yang mengikuti.. 



USDCHF pecah dibawah MA50 monthly gan.. downtrend dollar berlanjut. Begitu juga dengan Gold masih stabil diatas 1400, next target 1480 - 1500.

 
Pake script close all order gan

sekali klik close semua bergantian

 
Pakai script ini

 
Terimakasih master

ini akan sangat berguna untuk  newbie

fungsinya untuk menutup order 

 

Bagaimana ulasan analisa untuk gpjpy hari ini

GJ

 
Indikatornya ngga nyampe Mas Bro, wkwkkk...

Minta refresh kali, hehee...

https://money.kompas.com/read/2019/06/19/060300926/presiden-trump-dan-presiden-xi-jinping-bakal-bertemu-sebelum-ktt-g20...

Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping Bakal Bertemu Sebelum KTT G20
Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping Bakal Bertemu Sebelum KTT G20
  • Kompas Cyber Media
  • money.kompas.com
WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah berbicara dengan Presiden Xi Jinping untuk kembali bertemu setelah jeda panjang sebagai persiapan pertemuan KTT G20 akhir bulan ini. Sebagai informasi, Amerika Serikat dan China tengah berada dalam perang dagang yang telah menekan kondisi pasar keuangan global...
 

China dan Rusia juga borong emas...

Wah harganya naik lagi nih...

 

EU Breakout diatas MA200, sudah lama nih EU gak trading diatas MA200 .

Let's see beberapa bulan kedepan, bisa melebar berapa pips EU nya dari MA200 Day ini. Terakhir kali EU tembus diatas MA200 Day, tahun 2017, melebar nya 1700 pips baru akhirnya harga balik lagi ke MA200. 

Namun Bullish nya EURUSD, menjadikan XAUEUR kehilangan momentum. Pola BBMA Daily, tampak mau MHV.


