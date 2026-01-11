Indonesian Member - page 444

Selamat siang Agan2 semua

Saya ingin sekali bermain di forex ini, namun tidak punya pengetahuan dan pengalaman sama sekali. Untuk itu saya  bermaksud memakai robot trading.


Mohon masukan dari Agan2 semua, bagaimana dengan kinerja broker Maxglobalfx.com.


Terima kasih sebelumnya.

 
hrtn:

Hanya sekedar masukan gan, sebaiknya robot trading hanya dipakai seperti alat bantu jika sudah memiliki jam terbang yang cukup. Robot trading ibarat software Boeing 737 Max, sensor2 nya bisa juga error mendeteksi kondisi sekitarnya yang berubah2, sehingga mengakibatkan crash. Tanpa pengalaman dan pengetahuan pilot nya, alih2 menyerahkan seluruh kendali hanya pada software Boeing ketika menghadapi masalah di udara, maka CEPAT atau LAMBAT pesawat anda akan dihadapkan pada skenario soft landing, hard landing atau crash ? 

 
1225113:

waww...     siip mas Broo 

hahaha.. trm ksh rekan 1225113..ini saya masih banyak butuh bimbingan dari rekan2 semua
 

Tks banyak heavyrappa atas masukannya.

Saat ini robot tersebut akan di set stop lost max. 5%, dgn leverage 1:100.

Mungkin heavyrappa bisa memberikan masukan mengenai si broker maxglobalfx tersebut.

Tks

 
Saya baru ikut lagi ke Trading Forex setelah sekian lama berhenti.
 
whiteking:

Akhirnya dihajar sama GU, turun gak pake rem

masuk ke jurang dah

jika mapingnya lengkap mtf ngga terjadi seperti itu mas Broo... itulah kelebihan BBMA

dari m 15 sudah ketahuan arah candle mau kemana hehe

 
hrtn:

Puji Santoso:
Kalau boleh saya menyarankan lebih baik untuk mempelajari dulu forex trading secara teoritis setelah itu coba di akun demo. 
 
hrtn:

kita tidak diperbolehkan membicarakan Broker disini Broo... tapi bagi kami disini hanya menyarankan memakai

Broker yang terdaftar/ mendapat izin dari    BAPPEBTI   jadi bukan sekedar trading tapi liquiditasnya perlu diketahui,...

sehingga jika terjadi kesulitan penarikan dana dan lain lain bisa diurus karena ada perwakilannya di Indonesia

Untuk EA test di demo bisa berjalan bagus 100 % profit  ( hanya untuk test bahwa order TP SL EA berjalan dengan baik) jika di Real bisa berkali kali set gak profit profit hahaha... itulah sebabnya copy trade demo gak bayar dan Real harus bayar... logikanya orang bisa Real pakai copy trade demo... cuma tidak dijamin benar profit wkwkwkw

harus diteliti dulu secara seksama jika pakai EA,.... karena EA ngga punya perasaan tetep kerja kerja kerja walaupun akhirnya sekedar menginformasi not enough money alias MC hihi

anda harus benar pakai EA yang sudah teruji di Real Broo... mudah mudahan berhasil

 

I hate Monday...

Pokoknya kalo naik, di buy, kalo turun di sell... wkwkk...

Monday

