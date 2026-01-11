Indonesian Member - page 444
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Selamat siang Agan2 semua
Saya ingin sekali bermain di forex ini, namun tidak punya pengetahuan dan pengalaman sama sekali. Untuk itu saya bermaksud memakai robot trading.
Mohon masukan dari Agan2 semua, bagaimana dengan kinerja broker Maxglobalfx.com.
Terima kasih sebelumnya.
Selamat siang Agan2 semua
Saya ingin sekali bermain di forex ini, namun tidak punya pengetahuan dan pengalaman sama sekali. Untuk itu saya bermaksud memakai robot trading.
Mohon masukan dari Agan2 semua, bagaimana dengan kinerja broker Maxglobalfx.com.
Terima kasih sebelumnya.
Hanya sekedar masukan gan, sebaiknya robot trading hanya dipakai seperti alat bantu jika sudah memiliki jam terbang yang cukup. Robot trading ibarat software Boeing 737 Max, sensor2 nya bisa juga error mendeteksi kondisi sekitarnya yang berubah2, sehingga mengakibatkan crash. Tanpa pengalaman dan pengetahuan pilot nya, alih2 menyerahkan seluruh kendali hanya pada software Boeing ketika menghadapi masalah di udara, maka CEPAT atau LAMBAT pesawat anda akan dihadapkan pada skenario soft landing, hard landing atau crash ?
waww... siip mas Broo
Tks banyak heavyrappa atas masukannya.
Saat ini robot tersebut akan di set stop lost max. 5%, dgn leverage 1:100.
Mungkin heavyrappa bisa memberikan masukan mengenai si broker maxglobalfx tersebut.
Tks
Akhirnya dihajar sama GU, turun gak pake rem
masuk ke jurang dah
jika mapingnya lengkap mtf ngga terjadi seperti itu mas Broo... itulah kelebihan BBMA
dari m 15 sudah ketahuan arah candle mau kemana hehe
Selamat siang Agan2 semua
Saya ingin sekali bermain di forex ini, namun tidak punya pengetahuan dan pengalaman sama sekali. Untuk itu saya bermaksud memakai robot trading.
Mohon masukan dari Agan2 semua, bagaimana dengan kinerja broker Maxglobalfx.com.
Terima kasih sebelumnya.
Tks banyak heavyrappa atas masukannya.
Saat ini robot tersebut akan di set stop lost max. 5%, dgn leverage 1:100.
Mungkin heavyrappa bisa memberikan masukan mengenai si broker maxglobalfx tersebut.
Tks
kita tidak diperbolehkan membicarakan Broker disini Broo... tapi bagi kami disini hanya menyarankan memakai
Broker yang terdaftar/ mendapat izin dari BAPPEBTI jadi bukan sekedar trading tapi liquiditasnya perlu diketahui,...
sehingga jika terjadi kesulitan penarikan dana dan lain lain bisa diurus karena ada perwakilannya di Indonesia
Untuk EA test di demo bisa berjalan bagus 100 % profit ( hanya untuk test bahwa order TP SL EA berjalan dengan baik) jika di Real bisa berkali kali set gak profit profit hahaha... itulah sebabnya copy trade demo gak bayar dan Real harus bayar... logikanya orang bisa Real pakai copy trade demo... cuma tidak dijamin benar profit wkwkwkw
harus diteliti dulu secara seksama jika pakai EA,.... karena EA ngga punya perasaan tetep kerja kerja kerja walaupun akhirnya sekedar menginformasi not enough money alias MC hihi
anda harus benar pakai EA yang sudah teruji di Real Broo... mudah mudahan berhasil
I hate Monday...
Pokoknya kalo naik, di buy, kalo turun di sell... wkwkk...