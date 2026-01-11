Indonesian Member - page 450
ketemu bbma 1920 yg flat dan mencoba open sell,entry nya msh berantakan..mohon koreksi dari rekan2..
koreksi saya anda bisa lihat... MA weekly dan MA Monthly Flat artinya SD1,2,3 menjadi SR menjadi perhentian (Halte)/ TP dan OP kita
dalam keadaan MA H8 Diatas MA Daily --->Tren UP adalah Sangat Kuat maka pergerakan yang akan kita ikuti hanya BUY dan BUY,... bukan SELL
Kita akan BUY mengikuti Pergerakan tren MA H4 (Open- Close) untuk setiap OP kita
fake breakout Gold di closing London. Mencoba ambil pola Extreme BBMA di M15, klo H1 nya MHV, H4 mungkin CSM mau retest LWMA.
Gagal maning pola extreme nya di M15. Spekulasi itu memang kejam.
Yang sabar ya bos, yang penting masih ada modal dan kesempatan
coba lagi mungkin sedang belum beruntung
siap boss. jadinya balik badan lagi mengikuti trend. Pola BBMA di H1 : MHV tidak divalidasi dan malah menjadi re-entry lagi
close all buy and reverse, percobaan kedua pola BBMA Extreme di H1.
balik badan lagi mengikuti trend. market roller coaster dah