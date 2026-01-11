Indonesian Member - page 448
Hmm ...nunggu Gold Nungging lagi ...
si EMAS nunggingnya Slowmotion... haha ragu ragu nendangnya,,, nambah entry entri aja nih,,, dibawah EMA 50 H-1 ... kwkw
Wah, Mas Bro ini tau aja, aku udah yakin Gold nungging tinggal ditumpangin, tapi efek suku bunga US jadi bikin harga galau... hehee
Aku jadi ikutan galau dah.. wkwkk
# sayang... Gapapa... proses..hehee
- target pertama ga sampe Depo lagi- depo lagi, syukur2 ada ofit yang ngikut... wkwkk..
Sekarang break dulu, main Dota... asiiikk...hehe
Lanjut besok pagi, lewatnya efek suku bunga US...
Salam kenal mas , BBMA pake tambahan indicator apa yah ada Tulisan Sell High dan Buy Rev nya
itu namanya CO_NL_BS_Higest-Lowest_and_Reentry_Point
anda bisa temui disini https://www.forexfactory.com
Update Gold...
anda bisa temui disini https://www.forexfactory.com/showthread.php?p=12303950#post12303950
Update Gold...
Mantap Mas Gan...
Ayoo... rame in trading gold...hahhaa...
slow market menjelang FOMC, percobaan pola re-entry BBMA pada Emas.
hadeh jantung berdebar2 gegara floating. Mudahan swing nya tetep ke atas.
Update Gold...
sipp... saya masih nunggu retest mid BB broo... nunggu the power re entry.. mudah mudahan jadi... kwkwkw
buat MT5 ada kaga kang... ane pake MT5 soal nya
waduh durung belajar mt5 kang... isih durung iso... kwkwkw
haaaa.. MT5 bagus nya time frame na lbh banyak.. tapi terbatas tuk indicator..
makanya saya cuma pake BB+MA+ RSI