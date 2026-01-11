Indonesian Member - page 446
Emas menjadi favorit lagi antisipasi pasar saham global yang ambruk JIKA hasil FOMC nnti hawkish + tidak ada Deal Trade War di meeting G20 akhir pekan.
Mantap Bro...
XAUUSD juga mulai ikutan naik..
Setelah buy karena naik, sekarang sell karena turun, wkwkk...
# judulnya trader galau, wkwkkk...
jangan galau bro.. antisipasi dan partisipasi sesuai arah yg dituju.
Pola BBMA Gold -
Weekly : CSM
Daily : Retest
H4 : Re-entry
Hello ada yang masalah nggak menggunakan aplikasi MT5 di laptopnya : tidak connect ke akun MT5 nya walau sudah memasukkan credentialnya bener. Saya selalu mendapatkan bunyi "Boing, Boing" setiap mau connect. Padahal internet kenceng, credential akun sudah bener dan sama dengan yang di HP, server sudah diganti menjadi Binary.com-Server atau Binary.me-Server tapi tetap saja ngak bisa bisa masuk ke akun tradingnya dengan aplikasi yang versi Windows nya.
Ada yang bisa membagi pencerahankah?
Mantap bro.... tarik maannggg....wkwkkk
Weekly CSM, setuju bro..
Daily, Ekstrem, TPW dan sedang membentuk MHV, MHV agak susah dikenali, bisa di atas ato di bawah set ekstrem...
Galau nya di situ Bro, di H4 Ekstrem, langsung CSAK, ngga pake MHV (ato mungkin sekarang sedang membentuk MHV..?) karena ekstrem merupakan sinyal pembalikan tren, berarti reentrynya sell... Konfirmasi ekstrem H4, di H1 sudah terbentuk setup lengkap BBMA, terus kandel sekarang sedang membetuk momentum atau mungkin ekstrem (masih proses).. Jadi kalo H1 nanti terbentuk ekstrem, waspadalah.... wkwkkk
Tapi yang penting ofit, lanjut Brooo.... hehee..
Emas menjadi favorit lagi antisipasi pasar saham global yang ambruk JIKA hasil FOMC nnti hawkish + tidak ada Deal Trade War di meeting G20 akhir pekan.
hmmm kalau lihat entry entrynya pada BBMA asyiiik semua... itu artinya karakter trading yang lalu menunjang ... siip Broo !!
aminn om, cmn kebetulan lagi sinkron aja.
EURGBP H4 - extreme, H1 - setup lengkap nih om.
EURNZD dan EURAUD jg sama, kena sentimen negatif komentar ECB Draghi kyknya nih.
Sentimen market berbalik semua agan di US market, gegara komentar Trump membuat spekulasi baru bakal ada deal Trade War di meeting G20.
Market Roller coaster lagi.
Pola BBMA AUDUSD -
H1 : MHV
M15: Setup Lengkap - CSAK
Pola BBMA di Gold:
Daily: tampak MHV. H1 ; extreme, M15: MHV, M5: setup lengkap dan CSAK
USDJPY:
Daily: tampak MHV