Skala di TF M15 mungkin 50 pips masih bisa om terutama di Gold.
Nemu pola MHV di Gold TF M15. Mungkin abis CSAK ada retest deket MHV lagi.. we'll market US nnti malam.
Bener Mas Bro..
News EUR skrg pada merah, hati2 Mas Bro..
News US yang redline pidato2 Ms Bro, bukan data, untuk amannya nanti sebelum news diketatin sabuk pengaman tuh..
Emas nya ngikut Mas Bro, wkwkk...
Bener.. mirip kayak GBPUSD om..
Sy bingung market mo kemana jadinya semua harga sy trap dng Sell & Buy. SL moved ke BE. Let's market judge
GBP sangat meragukan Mas Bro, posisi sangat jenuh, harusnya siklusnya sudah naik, tapi berita brexit ga bs di duga, aku cek EUR aja, sama gold kali, tp gold ga tau nih news yg pengaruh apa selain news USD, ngandalin teknikal aja... kemarin2 sempat ngamatin pola siklusnya...
Klo model trap gitu aku kurang paham Mas Bro, Grid mungkin agak ngerti, Neural jg ga paham...wkwkk
Masih banyak yang harus dipelajari, hahaa...
pidato gubernur The Fed Powell. mungkin kyk semalem, pidato Fed Bullard bikin Dollar melemah krn statement rencana pangkas suku bunga. Tapi pidato gituan susah diprediksi, makanya sy trap harga. Biar market yg nentukan arahnya mo kemana, Klo sore ini/nnti malem GBP break high, sell sy kena di bep. Tapi posisi buy masih tahan.
Atau klo harga malah break low lagi.. ya buy nya yg kebuang di bep. Sell nya yg nahan. Ini juga karena kebetulan dpt posisi Sell GBP di area highest of the day, dan buy di area lowest of the day. Sell nya krn nemu MHV, buy nya krn nemu CSAK. Dua2nya di TF M15.
Gitu aja sih simple maen trap harga di intraday/intraweek.
Btw chart Daily nya seperti pola MHV ? Klo US Market malam ini tembus diatas yesterday high, mungkin besok pagi mo nambah buy di area open candle daily.
Mantap Mas Bro, jd mulai paham nih posisi fundamental dolar terakhir dan teknik trap, Ok, makasih pencerahannya Mas bro..
Sistem trapnya ngga lbh baik pake buy/ sell stop aja ya mas bro..?
Ooo, itu sdh ada posisi sell sebelum nya sih..
Setuju Mas Bro, MHV nya sdh valid, kalo ditarik garis trennya, kemarin jg sdh break out.. Klo ngga berlarut-larut sih, harusnya langsung naik.. News2 yang ngga terduga ini, yang mungkin bisa buat penurunannya berlarut-larut...
Mantap Mas Bro, jd mulai paham nih posisi fundamental dolar terakhir dan teknik trap, Ok, makasih pencerahannya Mas bro..
Sistem trapnya ngga lbh baik pake buy/ sell stop aja ya mas bro..?
Ooo, itu sdh ada posisi sell sebelum nya sih..
ia om posisi sell sebelum nya tadi nemu MHV di TF M15.. locking profit dulu biar gak kegerus fluktuasi market. TP per posisi nya tergantung harga nnti mo ke Middle BB (nerusin reversal dr MHV sebelumnya) / Lower BB duluan (retest MHV).
GBP di TF H4 mau break EMA 50 Mas Bro, klo closingnya di atas EMA, lebih mantap naiknya Mas Bro..
Sepertinya timing koreksi XAU nunggu piggyback Bullish Dollar di USDJPY dan USDCHF om bro..
H4 nya pertanda mau bikin MHV tapi masih setengah mateng .. wkwkk
Ane belum berani spekulasi klo gak ada spekulan London atau US yang OP, mending ngekor nunggu momentum nih.
Aku ngekor telur mateng aja Mas Bro, biar siap santap..
Kayanya UJ udah mateng telur MHV nya... wkwk
Oia Mas Bro, aku pake akun cent, makanya enteng OP sm closenya, ngga ada beban, wkwkk...
Buat belajar aja Mas Bro..
oo oiya om bro paling enak memang ambil OP di wick candle MHV.
MHV = market hilang volume, pertanda seller Dollar sebelumnya sudah kehabisan tenaga. Mungkin mereka butuh katalis news baru nnti malem. Tapi klo news nya jelek ya Seller nya paling kabur jadi Buyer hehhe.. we'll see US market nnti gimana.
Klo liat 1-2 Timeframe diatas nya, naik nya ini cuman seperti retest LWMA aja, yg malah jadi level re-entry Seller Dollar lagi. Pidato Fed Powell klo ada isinya soal pemangkasan suku bunga kalo ternyata lebih cepet dari bulan September ya keok jg Dollar nya.