Indonesian Member - page 423
Resistan gold di area 1370 kuat banget mas Bro, udah 3 top ga tembus ya...
Bisa jadi sekarang ini mau tembus..
banyak news positif buat Dollar. gila2an 1 candle H4 nya. LWMA di EU lewat semua. Gold masih mending LWMA low nya bertahan di TF H4.
Ane cmn sempet ambil di USDCHF ama JPY
USDCHF - MHV sekaligus engulfing.
USDJPY - setup lengkap tp masi nunggu closing CS nya apakah jadi CSAK?
Kalau eurusd sih sudah nampak pembentukan pola gartley
mungkin pair ini sudah saatnya turun tangga lagi
Tadinya aku pingin fokus di EUR saja Mas Bro, tapi ikan emas nya sayang kalo dilewatin, wkwkk..
Emas klo semalam ga sempat, kayanya sekarang sudah bisa OP lagi Mas Bro..
CSAK nya XAU H1 mantap...wkwkk
Tapi hati-hati nih, garis tren H1 belum tembus..
Kalau eurusd sih sudah nampak pembentukan pola gartley
mungkin pair ini sudah saatnya turun tangga lagi
Waduh, aku ga kenal sama om Gartley Mas Bro, wkwkk..
Tapi setuju kalo EUR turun tangga dan waspada karena belum tembus trend H4, bisa jadi retest aja, lanjut naik..
Klo di H1 sudah tembus garis trend Mas Bro dan kandil daily kemarin ekornya sangat panjang, tanda reversal, jadi siap sell dan tetap waspada.. hahaa
Aku nungga harga agak naik baru OP lagi, Mas Bro..
Sambil ketik di google, biar kenal sama Om Gartley...
https://www.seputarforex.com/artikel/mengenal-pola-gartley-dan-3-pola-binatang-66828-31
Menjelang Data US nonfarm payrolls - keliatannya Gold masih penasaran retest ke 1350. XAUEUR (Gold thd Euro) dan XAUAUD (Gold terhadap AUD) lebih bullish, dibanding Gold thd USD.
untuk Euro, ekor panjang kemarin keliatannya menandakan market masih belum yakin naik tangga retest 1.1400, mungkin nunggu trigger ECB Draghi nanti malam. Ane nunggu low risk setup di area 1.1220 - 1.1160. Pola gartley nya mungkin nanti kalo Trade war US-dengan Jerman dimulai. Sekarang yang masih kebaca pola Head and shoulders, tapi CS perlu close diatas 1.1265 lagi untuk confirm pola HS.
Ia Mas Bro, 2 hari ini, kamis jumat banyak news red line, hati-hati aja kalo OP, mungkin amannya besok malam setelah NFP, pasar bisa yakin nentuin arah..
Sekarang main pendek aja klo mau OP Mas Bro..
@ Hedi Iswahyud, Salam kenal dan Minal aidin walfaidzin jg Om.
selamatsiang semuanya
mau tanya seputar binary volatility 100 index sintetis , berapa miinimal deposit ke kun tersebut supaya bis trading?
Gold duluan kabur bro, ngekor momentum hehhe
Mantap bro..
Aku close +25 pips, klo ga kelewat harusnya 45 dapet, ditinggal bentar sudah banyak berubah, wkwkk..
Main pendek aja bro, ntar malam mungkin agak jelas, jam 8 an...