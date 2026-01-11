Indonesian Member - page 413

Agung Siswanto:

klo ngopi trade banyak juragan nya disini om..

sy ngopi ngudut aja om... wkwkk

poso kang
:D

 
whiteking:

Saya masih suka hidup damai gan, gak ikut2an demo

tidak ada gunanya dan hanya membahayakan diri sendiri malah bisa orang lain juga

hahhaaa betul itu bang.. Arep bodho sisan hihii
 
hahhaaa betul itu bang.. Arep bodho sisan hihii

Gara-gara orang pada demo kemarin, banyak yang dirugikan, kirim wa tidak lancar, pada susa kirim gambar

yang jual barang jadi mengeluh gak bisa kasih contoh gambar

 
Hi ,... All baru belajar
 
Hi ,... All baru belajar

hi  juga
monggo yang mau 

 
Hi ,... All baru belajar

Hi juga gan

hidup untuk belajar gan

atau belajar untuk hidup ya?

 
Pagi semua...
Baru pemula, ingin belajar juga
 
Pagi semua...
Baru pemula, ingin belajar juga

Selamat pagi gan, mudah-mudahan bisa jadi senior nantinya

disini banyak masternya gan, bisa belajar kelompok

 

sebelum sahur Ambil profit dulu ah....


8979064652019.05.29 15:57:19sell1.00gold1282.110.000.002019.05.30 02:19:351280.360.000.003.24175.00
8979113702019.05.29 19:10:53sell0.01gold1282.590.000.002019.05.30 02:19:351280.360.000.000.032.23
8979113752019.05.29 19:11:26sell0.01gold1282.510.000.002019.05.30 02:19:341280.360.000.000.032.15
8979114032019.05.29 19:12:34sell0.01gold1282.330.000.002019.05.30 02:19:341280.360.000.000.031.97
 
sebelum sahur Ambil profit dulu ah....



Mantab juragan, ane masih nahan diri untuk gold ini

sempat dapat dikit kemarin close sudah, mungkinkah masih akan lanjut turun?

mudah-mudahan naik dulu bentar

