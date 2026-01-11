Indonesian Member - page 422
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
News menggiring banyak orang untuk berfikiran sama sehingga mudah untuk dijebak betmen kwkwkw... dan selama ini saya belum pernah melihat trading news yang berhasil dan consisten
ganti News dengan Dxy aja Broo lebih valid
nambah Broo,,, wakaka
strategi saya Buy valid 3 lot awal untuk membiayai entry entry saya saat ini..... hajar Broo... kwkwkw
Minal aidin wal faidzin...
Setuju Mas Bro,
Pembekalan makin mantap nih, ga takut lagi nglewatin jebakan Betmen, wkwkkk...
Senjata MM buat hajar OP juga OK... sepp...
Minal aidin wal faidzin...
Setuju Mas Bro,
Pembekalan makin mantap nih, ga takut lagi nglewatin jebakan Betmen, wkwkkk...
Senjata MM buat hajar OP juga OK... sepp...
Ini lagi ditempat apa sudah mudik di Malang Mas Brooo... hehe, saya besok Baru Mobiling....
Ini lagi ditempat apa sudah mudik di Malang Mas Brooo... hehe, saya besok Baru Mobiling....
Waduhh... masih di Cirebon Mas Bro, mudiknya kayaknya ditunda dulu, wkwkk...
Oc, selamat muter-muter Mas Bro, kalo ke Malang jangan lewat pasar Blimbing, dijamin macet, wkwkkkk..
Waduhh... masih di Cirebon Mas Bro, mudiknya kayaknya ditunda dulu, wkwkk...
Oc, selamat muter-muter Mas Bro, kalo ke Malang jangan lewat pasar Blimbing, dijamin macet, wkwkkkk..
haha kalau gitu lewat Pondok Blombing Araya ajah tetep macet Broo kwkwkw Terminal jee.... itu area SR kwkwkw mulai Pasuruan
Saya pernah KKL diCirebon DiDesa Prapagan Pak KADESnya punya Gudang Durian wah tiap hari Habis makan Glegeen Durian kwkw...
yang ngga biasa Cabai gede gede disana dibuat sayur haha
haha kalau gitu lewat Pondok Blombing Araya ajah tetep macet Broo kwkwkw Terminal jee.... itu area SR kwkwkw mulai Pasuruan
Kirain mau ke Batu Mas Bro, klo ke Batu lewat Karang Ploso aja, Mid BB nya, klo dari Pasuruan masuk tol, aman wes, hehee
Kalo Prapagan, namanya juga baru denger Mas Bro, maklum kuper, melototin chart mulu, wkwkk...
Kirain mau ke Batu Mas Bro, klo ke Batu lewat Karang Ploso aja, Mid BB nya, klo dari Pasuruan masuk tol, aman wes, hehee
Kalo Prapagan, namanya juga baru denger Mas Bro, maklum kuper, melototin chart mulu, wkwkk...
ayo hajar Broo.... naik naik kepuncak Retest tinggi tinggi sekali.... kwkwkw
Close All.... kwkwkw ... Banyak Tamu datang nih ,,, Tutup bedaknya wakaka... lumayan Buat lebaran
Mantaappp....
Pake retest area ya Mas Bro, kaya perjalanan mudik, wkwkk..
Ia Mas Bro, tutup bedak dulu biar fokus lebaran, hehee...
Lanjut lusa Mas Bro...
ayo hajar Broo.... naik naik kepuncak Retest tinggi tinggi sekali.... kwkwkw
Close All.... kwkwkw ... Banyak Tamu datang nih ,,, Tutup bedaknya wakaka... lumayan Buat lebaran
alhamdulillah mantep bener si om...
minal aidin yah semuanya. ADP ancur banget weak Dollar trend berlanjutt hehhe
Retest Gold area 1350-1370. Mudahan ada setup lengkap BBMA di area itu ya.
alhamdulillah mantep bener si om...
minal aidin yah semuanya. ADP ancur banget weak Dollar trend berlanjutt hehhe
Retest Gold area 1350-1370. Mudahan ada setup lengkap BBMA di area itu ya.
Waspadai telur setengah mateng Mas Bro..
Klo sudah mateng jadi MHV dah... wkwkk
ISM bagus Mas Bro..
Resistan gold di area 1370 kuat banget mas Bro, udah 3 top ga tembus ya...
Bisa jadi sekarang ini mau tembus..