Mantab juragan, ane masih nahan diri untuk gold ini
sempat dapat dikit kemarin close sudah, mungkinkah masih akan lanjut turun?
mudah-mudahan naik dulu bentar
biar tidak tanya tanya lagi download nrp indinya disini mas Broo... showthread.
biar tahu keadaan yang sebenarnya hehe... karena batasannya jelas
dan bisa dipelajari tutorialnya disini https://www.youtube.com/watch?v=kG_eIHIRuzE
happy Green Pips
Terimakasih bro, saya nyari-nyari file nya ada di post terbawah halaman 45 yah
mencoba dunlut yak, biar berkah profit hh
Mantap Mas Broo... Saya yang masih gagal paham BBMA jadi lebih mantap nih, gak binggung lagi, hiihii...
Tapi mesti hati2 ya Mas bro, soalnya panah yang kecil banyak, dan panah yang besar suka geser...
Jadi mesti paham konsep BBMA ya... hehe...
Ok deh, tp dengan panah2, garis trend dan target TP (S/R) jadi mempermudah pandangan..
Makasih share nya Om Rambo...
Joss...
Hehe suka geser karena kebesaran kali..... kayak celana aja ..kwkwkw
yang besar untuk konfirmasi akan adanya perubahan trend market , set lenght 20 - 50 ...
ente entry jika panah kecil sudah muncul atau nempel di channel (Higest/ Lowest)
ente bebas buat PDFnya sendiri kwkwkw
wkwkk...
Ok, di catat, konfirmasi/ sinyal akan ada perubahan trend, kaya Eurusd sekarang, di TF H1 akan ada perubahan arah (mulai berubah arah kali)..hehee..
Kayanya valid om, sdh terbentuk MHV di TF H1, tp belum cek di TF yg lebih besar (masih belajar, wkwk)
di TF H1, set lenght nya 80, keren Om, nanti di PDF kan, hahaa
Jadi punya ide nih Om, klo misalnya sinyal nya di buat tetap, ga geser, baru muncul lagi setelah selang selisih sekian pip setelah ada sinyal baru dari sinyal sebelumnya, sekian pip nya bisa diseting, mungkin lebih baik Om..
idenya bagus, tapi bisa seperti ZZNRP kelamaan mas Bro,,,,
HL close/close jika untuk konfirmasi trend besarnya (bukan untuk Entry) saya kira sudah cukup... entri kalau panah kecil muncul
seperti ini misalnya... berbuka dengan EURUSD ... kwkwkw