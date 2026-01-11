Indonesian Member - page 414

whiteking:

Mantab juragan, ane masih nahan diri untuk gold ini

sempat dapat dikit kemarin close sudah, mungkinkah masih akan lanjut turun?

mudah-mudahan naik dulu bentar

biar tidak tanya tanya lagi download nrp indinya disini mas Broo... showthread.

biar tahu keadaan yang sebenarnya hehe... karena batasannya jelas

dan bisa dipelajari tutorialnya disini https://www.youtube.com/watch?v=kG_eIHIRuzE

happy Green Pips

 
1225113:

Terimakasih bro, saya nyari-nyari file nya ada di post terbawah halaman 45 yah

mencoba dunlut yak, biar berkah profit hh

 
1225113:

Mantap Mas Broo... Saya yang masih gagal paham BBMA jadi lebih mantap nih, gak binggung lagi, hiihii...

 
Agung Siswanto:

Mantap Mas Broo... Saya yang masih gagal paham BBMA jadi lebih mantap nih, gak binggung lagi, hiihii...

Tapi mesti hati2 ya Mas bro, soalnya panah yang kecil banyak, dan panah yang besar suka geser...

Jadi mesti paham konsep BBMA ya... hehe...
Ok deh, tp dengan panah2, garis trend dan target TP (S/R) jadi mempermudah pandangan..

Makasih share nya Om Rambo...

Joss...

 
Agung Siswanto:

Tapi mesti hati2 ya Mas bro, soalnya panah yang kecil banyak, dan panah yang besar suka geser...

Jadi mesti paham konsep BBMA ya... hehe...
Ok deh, tp dengan panah2, garis trend dan target TP (S/R) jadi mempermudah pandangan..

Makasih share nya Om Rambo...

Joss...

Hehe suka geser karena kebesaran kali..... kayak celana aja ..kwkwkw

yang besar untuk konfirmasi  akan adanya perubahan trend  market ,  set lenght 20 - 50 ...

ente entry jika panah kecil sudah muncul atau nempel di channel (Higest/ Lowest)

ente bebas buat PDFnya sendiri kwkwkw

 
1225113:

Hehe suka geser karena kebesaran kali..... kayak celana aja ..kwkwkw

yang besar untuk konfirmasi  akan adanya perubahan trend ,  set lenght 20 - 50 ... ente entry jika panah kecil sudah muncul

wkwkk...

Ok, di catat, konfirmasi/ sinyal akan ada perubahan trend, kaya Eurusd sekarang, di TF H1 akan ada perubahan arah (mulai berubah arah kali)..hehee..

 
Agung Siswanto:

wkwkk...

Ok, di catat, konfirmasi/ sinyal akan ada perubahan trend, kaya Eurusd sekarang, di TF H1 akan ada perubahan arah (mulai berubah arah kali)..hehee..

Kayanya valid om, sdh terbentuk MHV di TF H1, tp belum cek di TF yg lebih besar (masih belajar, wkwk)

 
1225113:

Hehe suka geser karena kebesaran kali..... kayak celana aja ..kwkwkw

yang besar untuk konfirmasi  akan adanya perubahan trend  market ,  set lenght 20 - 50 ...

ente entry jika panah kecil sudah muncul atau nempel di channel (Higest/ Lowest)

ente bebas buat PDFnya sendiri kwkwkw

di TF H1, set lenght nya 80, keren Om, nanti di PDF kan, hahaa

 
Agung Siswanto:

di TF H1, set lenght nya 80, keren Om, nanti di PDF kan, hahaa

Jadi punya ide nih Om, klo misalnya sinyal nya di buat tetap, ga geser, baru muncul lagi setelah selang selisih sekian pip setelah ada sinyal baru dari sinyal sebelumnya, sekian pip nya bisa diseting, mungkin lebih baik Om..

 
Agung Siswanto:

Jadi punya ide nih Om, klo misalnya sinyal nya di buat tetap, ga geser, baru muncul lagi setelah selang selisih sekian pip setelah ada sinyal baru dari sinyal sebelumnya, sekian pip nya bisa diseting, mungkin lebih baik Om..

idenya bagus, tapi bisa seperti ZZNRP kelamaan mas Bro,,,,

HL close/close jika untuk konfirmasi trend besarnya (bukan untuk Entry) saya kira sudah cukup... entri kalau panah kecil muncul

seperti ini misalnya... berbuka dengan EURUSD ... kwkwkw


