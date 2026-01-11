Indonesian Member - page 520
Ini kondisi gold S/R kemarin di trend besar.
Kok berbeda ya kondisi weekly, apa settingan BB saya yang salah ?
weekly
daily
H4
Untuk S1 an S2 H4 kok tempatnya sama ya kalau mengikuti yang daily tapi kalau tapak di H4 SMA 8 berbeda tempatnya
Yah, pada kemane nih? Sepi amat....
trima kasih master GURU atas ilmunya ...
Jiaahhh.... Ada masta Rambo euyy... Atut ah.
wakaka .... lagi jual beli emas di tetangga sebelah
mungkin ada pilihan disini ... kwek ... kwek