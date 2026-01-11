Indonesian Member - page 520

Ini kondisi gold S/R kemarin di trend besar.
Jadi letak S/R Ada di BBMA bukan envelop.
 
Kok berbeda ya kondisi weekly, apa settingan BB saya yang salah ?

weekly

gold w1

daily

gol D

H4

gold h4


Untuk S1 an S2 H4 kok tempatnya sama ya kalau mengikuti yang daily tapi kalau tapak di H4 SMA 8 berbeda tempatnya

 
Settingan bb20. Set di level.
 
Duduk manis menyimak para master top. Asik ni nambah ilmu :)
 
Posisi gold tinggi, W1,D1,H1 masih Ada peluang Naik. H4 habis Rnya. Skrg jam 15.12 an. M5 reversal & support, tp tunggu dulu apakah harga tertinggi ditembusnya? Krn R H4 sudah habis dalam trading sesi 13:00 - 16:59. Jika ditembusnya, maka konfirmasi akan melanjutkan penguatan di R D1.
 
Yah, pada kemane nih? Sepi amat....
Sy close dulu materinya, kira2 begitulah ilmu perguruan dari dunia persilatan trading.
Semoga teman2 yg lain bisa berbagi ilmunya disini....
 
trima kasih master GURU atas ilmunya ...

 
Jiaahhh.... Ada masta Rambo euyy... Atut ah.
Sy bukan siapa2, bukan master, bukan sulap & bukan sihir, xixixii....
Abis dari Mana mbo, lama Tak besuo? Sy lg mkn pempek lho enakkk...
 
wakaka .... lagi jual beli emas di tetangga sebelah

 
mungkin ada pilihan disini ... kwek ... kwek

