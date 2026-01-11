Indonesian Member - page 426
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Wow GBPUSD sesuai prediksi BBMA ..... tariiiiik mang !!!....kwkwkw
tree top formations... dan apakah terjadi CSAK D! atau re test kita tunggu aja hari senin
Wow GBPUSD sesuai prediksi BBMA ..... tariiiiik mang !!!....kwkwkw
ashiappp.. re-entry nya kapan nih udah gatel om. TP di 1.2746 semua, area retest LWMA weekly yah. Ane nunggu retest di LWMA high nya TF weekly, nanggung ada momentum. hehhe
ashiappp.. re-entry nya kapan nih udah gatel om. TP di 1.2746 semua, area retest LWMA weekly yah. Ane nunggu retest di LWMA high nya TF weekly, nanggung ada momentum. hehhe
haha... ane close dulu Broo maklum hari jum at ... nanti bisa bisa petugas swapnya datang kwkwkw... dia butuh retest Broo untuk UP lagi menuju High LWMA W1
Mantaap om...
Aku senin aja lah, nunggu retest, wkwk...
haha... ane close dulu Broo maklum hari jum at ... nanti bisa bisa petugas swapnya datang kwkwkw... dia butuh retest Broo untuk UP lagi menuju High LWMA W1
H4 nya hammer om, H1 tampak abis retest LWMA untuk UP. Ane mencoba sabar dulu, positioning nya dipiara ibarat ulat kepompong butuh waktu supaya jadi kupu-kupu yang indah.
H4 nya hammer om, H1 tampak abis retest LWMA untuk UP. Ane mencoba sabar dulu, positioning nya dipiara ibarat ulat kepompong butuh waktu supaya jadi kupu-kupu yang indah.
Siiip lah yawww....
sekarang yang lain perlu di close juga nih.. dan Tutup Bedag Grraaag !!!... kalau gini ngga ada tanggungan.. kita memulai trading baru di hari senin dengan Fressssss ....
Hooaaaaaghhhhh ngantuk Brooo..... semoga semua beruntung see Yooouu
Masih perlu banyak belajar menggunakan BBMA
ngiler dengan hasilnya, tapi belum ketemu cara terbaik
Masih perlu banyak belajar menggunakan BBMA
ngiler dengan hasilnya, tapi belum ketemu cara terbaik
Aku baru mulai melek nih om, wkwkk... Kuncinya OP selalu searah trend, cek trend, EMA 50 TF D1 dan H4, OP saat retest LWMA di TF H1, nurut Oma Ali ini tipe OP yang paling aman, termasuk tipe reentry..
Ekstrem dan MHV untuk memahami PA aja, OP di ekstrem dan MHV akan aman klo searah dengan trend, klo melawan tren harus ambil TPW,, ato bisa close di cross LWMA langsung open yang berlawan, tapi searah tren... (kesimpulan pengalaman kemarin, OP pake ekstrem dan MHV tanpa memperhatikan arah tren di TF lebih tinggi, wkwkk...)
Senin lanjut belajar bareng Mas Bro, klo ada peluang, nanti aku upload. aku hanya Eur dan Xau aja, biar fokus...
Dipikir-pikir juga seminggu OP sekali dari 1 pair, juga bisa profit banyak jika pake strategi dengan persentase profit yang tinggi, tinggal diitung MM nya, teori... hahaa...
Ini Bro, nurut aku gampang dipahami,
https://www.seputarforex.com/artikel/panduan-dasar-indikator-bbma-oa-dan-cara-menggunakannya-281966-31