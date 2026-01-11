Indonesian Member - page 426

New comment
 

Wow GBPUSD sesuai prediksi BBMA ..... tariiiiik mang !!!....kwkwkw

tree top formations... dan apakah terjadi CSAK D! atau re test kita tunggu aja hari senin


898066746 2019.06.07 06:42:00 buy 1.00 gbpusd 1.2697 0.0000 0.0000 2019.06.07 15:39:12 1.2746 0.00 0.00 0.00 49.00
898070634 2019.06.07 11:13:36 buy 0.05 gbpusd 1.2711 0.0000 0.0000 2019.06.07 15:39:11 1.2746 0.00 0.00 0.00 1.75
898070648 2019.06.07 11:13:57 buy 1.00 gbpusd 1.2712 0.0000 0.0000 2019.06.07 15:39:10 1.2746 0.00 0.00 0.00 34.00
898074860 2019.06.07 15:16:54 buy 1.00 gbpusd 1.2714 0.0000 0.0000 2019.06.07 15:39:06 1.2746 0.00 0.00 0.00 32.00
898074865 2019.06.07 15:17:10 buy 1.00 gbpusd 1.2715 0.0000 0.0000 2019.06.07 15:39:05 1.2746 0.00 0.00 0.00 31.00
 
1225113:

Wow GBPUSD sesuai prediksi BBMA ..... tariiiiik mang !!!....kwkwkw


ashiappp.. re-entry nya kapan nih udah gatel om. TP di 1.2746 semua, area retest LWMA weekly yah. Ane nunggu retest di LWMA high nya TF weekly, nanggung ada momentum. hehhe

 
heavyrappa:

ashiappp.. re-entry nya kapan nih udah gatel om. TP di 1.2746 semua, area retest LWMA weekly yah. Ane nunggu retest di LWMA high nya TF weekly, nanggung ada momentum. hehhe

haha... ane close dulu Broo maklum hari jum at ... nanti bisa bisa petugas swapnya datang kwkwkw... dia butuh retest Broo untuk UP lagi menuju High LWMA W1

 

Mantaap om...

Aku senin aja lah, nunggu retest, wkwk...

 
1225113:

haha... ane close dulu Broo maklum hari jum at ... nanti bisa bisa petugas swapnya datang kwkwkw... dia butuh retest Broo untuk UP lagi menuju High LWMA W1

H4 nya hammer om, H1 tampak abis retest LWMA untuk UP. Ane mencoba sabar dulu, positioning nya dipiara ibarat ulat kepompong butuh waktu supaya jadi kupu-kupu yang indah.


 
heavyrappa:t

H4 nya hammer om, H1 tampak abis retest LWMA untuk UP. Ane mencoba sabar dulu, positioning nya dipiara ibarat ulat kepompong butuh waktu supaya jadi kupu-kupu yang indah.


Siiip lah yawww....

sekarang yang lain perlu di close juga nih..  dan Tutup Bedag Grraaag  !!!... kalau gini ngga ada tanggungan.. kita memulai trading baru di hari senin dengan Fressssss ....

Hooaaaaaghhhhh ngantuk Brooo..... semoga semua beruntung  see Yooouu


 
Ada yg main gold/xauusd?
 
Morning al
 

Masih perlu banyak belajar menggunakan BBMA 

ngiler dengan hasilnya, tapi belum ketemu cara terbaik

 
whiteking:

Masih perlu banyak belajar menggunakan BBMA 

ngiler dengan hasilnya, tapi belum ketemu cara terbaik

Aku baru mulai melek nih om, wkwkk... Kuncinya OP selalu searah trend, cek trend, EMA 50 TF D1 dan H4, OP saat retest LWMA di TF H1, nurut Oma Ali ini tipe OP yang paling aman, termasuk tipe reentry..

Ekstrem dan MHV untuk memahami PA aja, OP di ekstrem dan MHV akan aman klo searah dengan trend, klo melawan tren harus ambil TPW,, ato bisa close di cross LWMA langsung open yang berlawan, tapi searah tren... (kesimpulan pengalaman kemarin, OP pake ekstrem dan MHV tanpa memperhatikan arah tren di TF lebih tinggi, wkwkk...)

Senin lanjut belajar bareng Mas Bro, klo ada peluang, nanti aku upload. aku hanya Eur dan Xau aja, biar fokus...

Dipikir-pikir juga seminggu OP sekali dari 1 pair, juga bisa profit banyak jika pake strategi dengan persentase profit yang tinggi, tinggal diitung MM nya, teori... hahaa...

Ini Bro, nurut aku gampang dipahami,

https://www.seputarforex.com/artikel/panduan-dasar-indikator-bbma-oa-dan-cara-menggunakannya-281966-31

Panduan Dasar Indikator BBMA OA Dan Cara Menggunakannya
Panduan Dasar Indikator BBMA OA Dan Cara Menggunakannya
  • www.seputarforex.com
BBMA OA adalah sebuah indikator teknikal yang ramai digunakan trader Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Berikut beberapa panduan dasar penggunaannya.
1...419420421422423424425426427428429430431432433...614
New comment