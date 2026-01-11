Indonesian Member - page 418
Yoi Buy rangenya sampai menyentuh EMA 50 atau Cs membentuk Extreme kembali (close dibawah Uper line BB) baru triger hehe
heavyrappa:
Beugh USDJPY nya mantep tuh om.. Entry nya di setiap retest H1 atau lebih kecil lagi?
Ya... saya melihat Extreme disitu... dan di TF D! candel terbentuk Hammer... jadi sangat percaya diri ...kwkwkw
hoo patokan range main swing juga bisa pake BBMA yah.. gak cuma scalper. mantaps
Semua code BBMA sama ... Baik di m1 sampai M1... yang kita analisis cuma 3 TF... tergantung kita mau main di TF mana...
Dan pergerakan harga yang paling menentukan adalah TF yang paling besar...
misal yang paling besar W1 terjadi Mom Sell kita buat tanda retestnya dimana (LWMA 5,10 High dan Mid BB) maka TF tang lebih kecil akan kita analisis pada arah yang sama yang kita tandai ...
bisa saja TF yang kecil terbentuk Extreme atau CSAK dll... baru kita Entry setiap retestnya karena arah sudah kita ketahui
saya member baru bagaimana,cara menggunakan MT5..mohon bantuaanya suhu..tq
Menggunakan mt5 platform mungkin maksudnya yah
ane masih menggunakan mt4 tapi mungki sama sih cara menggunakannya tinggal instal platform lalu login akun
Aseek... tambah seru nih obrolannya... Makin mantap aja buat bekal trading... hehee..
Jadi harus belajar formasi CS reversal nih Om, biar lebih mantap... Ok, di catat.... wkwkkk...
Untuk bahan obrolan, buat temen2 yg mau belajar bareng, silakan dikomenin... Nanti dilurusin sama para Master, hehee
Saya akan upload pair EURUSD saja supaya fokus, dan supaya banyak bahan obrolan, saya ambil TF M15 dari trend H4 dan H1..
Di TF H4 terjadi momentum yang kuat, trend naik, maaf nih, krn saya suka pakai HMA, utk tren sy ngga pake EMA 50, tp pake HMA 90.
Di TF H1 ada tanda2 MHV, dan di TF M15 terbentuk ekstrem baru setelah band atas mendatar dan turun. Saya entry di TF M15, setelah ekstrem. Sesuai kaidah entry setelah ekstrem, harusnya close di TPW ( cross LWMA 5/10 low). Tapi karena di TF H1 ada kemungkinan terjadi MHV, posisi saya hold, lihat perkembangan nanti...
# Note, kita fokus di teknis dengan tetap memperhatikan fundamental, maksudku sekarang di fundamentalnya sedang naik, baiknya cari peluang buy.. tapi untuk bahan obrolan dan kita fokuskan ke teknis, saya OP sell di entry M 15..
hallo saya mau nanya ada indicator buat pasang garis +10 dan - 10 dari open daily setiap harinya ada ga ya?
makasi dan selamat hari raya idul fitri
Halo selamat idul fitri..
Mungkin yang dicari ada disini, technical indicator daily box, ketik di search, klo sy ketik url nya takut dikira promosi dan kena ban,wkwkwk