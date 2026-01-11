Indonesian Member - page 417
Anda bisa lihat CSAK sudah terjadi, candelstic melintas BB midle itu artinya trend Bearis dan dibawah EMA 50 trend sangat kuat hanya Sell dan Sell (VALID) seiap candelstic yang menyentuh LWMA 5 High (Retest) sampai terjadi Extreme kembali di Lower line BB
ohh maksud saya mau cari alasan untuk entry buy yang valid di EURUSD.. hehhe
ooo kondisi di TF Montly ngga ada mas Broo.....
di H4 ada .... seperti ini... MHV ambil aja ...hehe
ashiaapp maen di H4.. wkwk
TF Q2 open di 1.1228 om.. klo breakout diatas situ seru tuh. candle nya jadi semacam pin bar hehhe
Btw nemu pola MHV yang sejenis EU di pair GBPAUD, biar market yang menentukan mo kemana ini jadinya sebelum news ISM Manufacturing.
Saya biasanya Entry berkali kali jika CS melampoi EMA 50 di setiap retestnya
mungkin yang harus diketahui BBMA itu analisisnya memakai 3 TF,..
jika maen di H4 maka yang kita lihat adalah W1 ----> D1 -----> H4 (Entry)
ohgitu.. quality setup nya disitu ya om sabar menanti dan hajar berkali2.
Pantesan si om win rate ciamik
Btw nemu pola MHV yang sejenis EU di pair GBPAUD, biar market yang menentukan mo kemana ini jadinya sebelum news ISM Manufacturing.
Yup... benar ... MHV membentuk pola Doble Botom dan CSAK terjadi .. hajar lagi Broo .. hehe
Yoi... kalau sudah biasa bisa seperti ini
bisa kita lihat momentum Sell membentuk TP wajib (retest) dan hajar lagi.... hehe sip Broo.....
Yup... benar ... MHV membentuk pola Doble Botom dan CSAK terjadi .. hajar lagi Broo .. hehe
Gimana mo hajar, CS nya belum lewat EMA 50. News jam 9 mungkin bisa trigger om
Yoi Buy rangenya sampai menyentuh EMA 50 atau Cs membentuk Extreme kembali (close dibawah Uper line BB) baru triger hehe