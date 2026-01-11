Indonesian Member - page 417

1225113:

Anda bisa lihat CSAK sudah terjadi, candelstic melintas BB midle itu artinya trend Bearis dan dibawah EMA 50 trend sangat kuat hanya Sell dan Sell (VALID) seiap candelstic yang menyentuh LWMA 5 High (Retest) sampai terjadi Extreme kembali di Lower line BB 

ohh maksud saya mau cari alasan untuk entry buy yang valid di EURUSD.. hehhe
 
haloooo indonesia
 
heavyrappa:
ooo kondisi di TF Montly ngga ada mas Broo..... 

di H4 ada .... seperti ini...  MHV ambil aja ...hehe


 

 
1225113:

ashiaapp maen di H4.. wkwk

TF Q2 open di 1.1228 om.. klo breakout diatas situ seru tuh. candle nya jadi semacam pin bar hehhe 

Btw nemu pola MHV yang sejenis EU di pair GBPAUD, biar market yang menentukan mo kemana ini jadinya sebelum news ISM Manufacturing. 

 
heavyrappa:

Saya biasanya Entry berkali kali jika CS melampoi EMA 50 di setiap retestnya

mungkin yang harus diketahui BBMA itu analisisnya memakai 3 TF,..

jika maen di H4 maka yang kita lihat adalah W1 ---->  D1 -----> H4 (Entry)

 
1225113:

ohgitu.. quality setup nya disitu ya om sabar menanti dan hajar berkali2. 

Pantesan si om win rate ciamik 

 
heavyrappa:


Yup... benar ... MHV membentuk pola  Doble Botom dan CSAK terjadi .. hajar lagi Broo .. hehe

 
heavyrappa:

Yoi... kalau sudah biasa bisa seperti ini 

bisa kita lihat momentum Sell membentuk TP wajib (retest) dan hajar lagi.... hehe sip Broo.....

 
1225113:

Gimana mo hajar, CS nya belum lewat EMA 50. News jam 9 mungkin bisa trigger om 

Beugh USDJPY nya mantep tuh om.. Entry nya di setiap retest H1 atau lebih kecil lagi?

 
heavyrappa:
Yoi  Buy rangenya sampai menyentuh EMA 50 atau Cs membentuk Extreme kembali (close dibawah Uper line BB) baru triger hehe

