Indonesian Member - page 415

New comment
 
1225113:

idenya bagus, tapi bisa seperti ZZNRP kelamaan mas Bro,,,,

HL close/close jika untuk konfirmasi trend besarnya (bukan untuk Entry) saya kira sudah cukup... entri kalau panah kecil muncul

seperti ini misalnya... berbuka dengan EURUSD ... kwkwkw


Mantap..

Joss tenan Om Boss..
Konfirmasi di TF H4 sdh cukup, ok dijitet.. wkwkk

 

salam kenal semua nya master2 .. ane nubie ikut nimbrung dah. Ampun dah marketnya bikin geregetan.

Breakout volatility on weekly. Semoga trend nya bisa bertahan lamaa gan..

Semoga Trend nya bertahan untuk bertahun-tahun mendatang
 
Agung Siswanto:

Mantap..

Joss tenan Om Boss..
Konfirmasi di TF H4 sdh cukup, ok dijitet.. wkwkk

atau ente pingin menentukan Higest Lowest  disini juga mas Broo Hadiah buat lebaran... wakaka

 
heavyrappa:

salam kenal semua nya master2 .. ane nubie ikut nimbrung dah 

Ampun dah marketnya bikin geregetan. 

selamat datang heavyrappa  salam kenal ...kalau lihat mejanya gregetan juga yah... 

 
1225113:

selamat datang heavyrappa  salam kenal ...kalau lihat mejanya gregetan juga yah... 

Wkwkwk.. iya tuh om meja nya luas buat jeduk2in kepala sambil nangis nyesel ketinggalan moment

 
heavyrappa:

salam kenal semua nya master2 .. ane nubie ikut nimbrung dah. Ampun dah marketnya bikin geregetan.

Breakout volatility on weekly. Semoga trend nya bisa bertahan lamaa gan..

Yup... sampai Line BB Uper banyak tuh..2294 pips.... kalau di BBMA namanya Extreme to Extreme


 
1225113:

Yup... sampai Line BB Uper banyak tuh..


amin.. semoga 8 candle weekly nya bikin upper BB nya melebar juga om. Background nya di Semester kedua 2019, Dollar berbalik lemah karena isu Trade war, membuat The Fed mungkin berbalik arah cut suku bunga. 
 
heavyrappa:
amin.. semoga 8 candle weekly nya bikin upper BB nya melebar juga om. Background nya di Semester kedua 2019, Dollar berbalik lemah karena isu Trade war, membuat The Fed mungkin berbalik arah cut suku bunga. 

bisa re entry berkali kali di H4.. hehe

 
1225113:

bisa re entry berkali kali di H4.. hehe

Entry nya si om sekill banget eh.. win rate 98%.

klo ane rencana mau OP re-entry di area open candle Daily 2-3x atau area open candle weekly.  

 
heavyrappa:

Entry nya si om sekill banget eh.. win rate 98%.

klo ane rencana mau OP re-entry di area open candle Daily 2-3x atau area open candle weekly.  

Yup kita lihat hari senin.... saya akan ambil setiap retest candle ... menjelang hari raya biasanya saya pakai short position .. ngga bisa fokus ...

pasti lebih banyak urusan diluar trading 

yang ini aja belum selesai hehe...


1...408409410411412413414415416417418419420421422...614
New comment