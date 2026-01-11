Indonesian Member - page 415
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
idenya bagus, tapi bisa seperti ZZNRP kelamaan mas Bro,,,,
HL close/close jika untuk konfirmasi trend besarnya (bukan untuk Entry) saya kira sudah cukup... entri kalau panah kecil muncul
seperti ini misalnya... berbuka dengan EURUSD ... kwkwkw
Mantap..
Joss tenan Om Boss..
Konfirmasi di TF H4 sdh cukup, ok dijitet.. wkwkk
salam kenal semua nya master2 .. ane nubie ikut nimbrung dah. Ampun dah marketnya bikin geregetan.
Breakout volatility on weekly. Semoga trend nya bisa bertahan lamaa gan..
Mantap..
Joss tenan Om Boss..
Konfirmasi di TF H4 sdh cukup, ok dijitet.. wkwkk
atau ente pingin menentukan Higest Lowest disini juga mas Broo Hadiah buat lebaran... wakaka
salam kenal semua nya master2 .. ane nubie ikut nimbrung dah
Ampun dah marketnya bikin geregetan.
selamat datang heavyrappa salam kenal ...kalau lihat mejanya gregetan juga yah...
selamat datang heavyrappa salam kenal ...kalau lihat mejanya gregetan juga yah...
Wkwkwk.. iya tuh om meja nya luas buat jeduk2in kepala sambil nangis nyesel ketinggalan moment
salam kenal semua nya master2 .. ane nubie ikut nimbrung dah. Ampun dah marketnya bikin geregetan.
Breakout volatility on weekly. Semoga trend nya bisa bertahan lamaa gan..
Yup... sampai Line BB Uper banyak tuh..2294 pips.... kalau di BBMA namanya Extreme to Extreme
Yup... sampai Line BB Uper banyak tuh..
amin.. semoga 8 candle weekly nya bikin upper BB nya melebar juga om. Background nya di Semester kedua 2019, Dollar berbalik lemah karena isu Trade war, membuat The Fed mungkin berbalik arah cut suku bunga.
bisa re entry berkali kali di H4.. hehe
bisa re entry berkali kali di H4.. hehe
Entry nya si om sekill banget eh.. win rate 98%.
klo ane rencana mau OP re-entry di area open candle Daily 2-3x atau area open candle weekly.
Entry nya si om sekill banget eh.. win rate 98%.
klo ane rencana mau OP re-entry di area open candle Daily 2-3x atau area open candle weekly.
Yup kita lihat hari senin.... saya akan ambil setiap retest candle ... menjelang hari raya biasanya saya pakai short position .. ngga bisa fokus ...
pasti lebih banyak urusan diluar trading
yang ini aja belum selesai hehe...