oo oiya om bro paling enak memang ambil OP di wick candle MHV.
MHV = market hilang volume, pertanda seller Dollar sebelumnya sudah kehabisan tenaga. Mungkin mereka butuh katalis news baru nnti malem. Tapi klo news nya jelek ya Seller nya paling kabur jadi Buyer hehhe.. we'll see US market nnti gimana.
Klo liat 1-2 Timeframe diatas nya, naik nya ini cuman seperti retest LWMA aja, yg malah jadi level re-entry Seller Dollar lagi. Pidato Fed Powell klo ada isinya soal pemangkasan suku bunga kalo ternyata lebih cepet dari bulan September ya keok jg Dollar nya.
Udah pada aku close Mas Bro, main pendek aja, seharian mantengin chart capek juga, wkwkk...
Biar news ntar malem lewat, besok pagi lebaran dulu,...
habis lebaran lanjut lagi Mas Bro..
Lumayan trading hari ini, ada temen curhat nya, wkwkkk...
Jangan bosen ya Mas Bro..
Untuk memudahkan kita meng analisis system BBMA ini kita perlu memetakan pergerakan trend dan kemungkinan retestnya berbagai time frame atau yang dikenal Multy Time Frame
sehingga kita tidak ragu ragu...
Pertama kita lihat TF monthly kita petakan kemungkinan retesnya
disini CSAK terjadi dan pergerakan harga dibawah EMA 50... kita tandai tempat retest untuk Sell / TP BUY
kita bisa lihat di TF D1,H4 dan H1 pergerakan harga dalam keadaan Bulish Diatas EMA 50 lita bisa lihat Retestnya untuk entry Buy menuju
zone retest Monthly dan Weekly Merah... Hajar Lagi Broo.... hehe
set Up and Forget..... hehe
Mantap Mas Bro...
Terima kasih banyak..
Kunci sukses BBMA di Trend TF yang lebih tinggi ya, makanya klo OP di TF M15 dan melawan arah trend di TF H4, jadi gagal dan cut loss.. wkwkk..
Yang juga ga kalah penting kesabaran, menunggu di titik-titik yang valid.
Mas Bro, kandil weekly sudah menyentuh mid BB, daily sudah break out, kayaknya ada kemungkinan retrace sebelum lanjut naik..?
Terus yang bikin ragu lagi news2, kalo ngga searah trend jadi tambah galau dh, hahaa..
Oia, ada Ema 50 mungkin cukup kuat untuk mbendung dampak news, gitu kali..
hehe yang perlu kita ketahui pergerakan harga itu seperti orang naik tangga... kita ngga nunggu retest sebenarnya hanya diketahui saja batasannya... kalau untuk retest Monthly misalnya , kalau ditunggu,,, wah bisa lama Bro ... wkwkwkw perjalanan TF besar untuk retest inilah di TF kecil merupakan trend tersendiri untuk kita follow ...
10 tahun lebih saya ngga pernah trading news ,,,biar tidak galau dan bingung ... news berdampak tetap melalui mekanisme pola candelstic yang bisa dibaca secara tehnical hehe...
News menggiring banyak orang untuk berfikiran sama sehingga mudah untuk dijebak betmen kwkwkw... dan selama ini saya belum pernah melihat trading news yang berhasil dan consisten
ganti News dengan Dxy aja Broo lebih valid
nambah Broo,,, wakaka
strategi saya Buy valid 3 lot awal untuk membiayai entry entry saya saat ini..... hajar Broo... kwkwkw
muantepp omm.. makasih sharing ilmu nya. Btw itu nambah OP nya setiap sejam sekali (1 CS H1) atau pakai rule di TF lebih kecil om?
Untuk mas Biantoro K. dan semua teman teman Keluarga Besar Indonesia Member....
ngga mesti sejam sekali... Rule TF besar dan kecil digabung Broo kalau bisa Mulai Monthly sampai m15 di maping Broo... seperti yang saya gambarkan diatas hehe
Happy Green
Untuk mas Biantoro K. dan semua teman teman Keluarga Besar Indonesia Member....
Selamat hari raya idul fitri mohon maaf segala khilaf kesalahan
minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin