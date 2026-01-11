Indonesian Member - page 425
klo GBPUSD gmn om, CS Lagi di area mid BB tf H4 & H1. Tapi ane masih rada bingung nih nentuin prosedur re-entry BBMA, terkadang harga bolak balik MIDBB, EMA50, LWMA.
Hhmmm jangan bingung Broo.... itu Power Of reentry For BUY ( LWMA, mid BB, Dan EMA 50 mendukung Untuk BUY di H4, H1).....Happy green Brooo
hoo.. jadi prosedur re-entry nya udah bener ya lebih condong ngikutin H4, krn di H1 nya tampak mau CSAK kebawah jadi sempet bingung.
Ane memang lagi cari alasan positioning entry buy GBP, untuk antisipasi data payroll nnti malam yang kemungkinan ancur bgt buat Dollar.
maksudnya power of reentry gimana om?
LWMA, mid BB, Dan EMA 50 mendukung Untuk BUY di H1 dan H4 sedang D1 MHV sudah terjadi
di H4 keknya dia akan membentuk formasi Triple Tops.... jika ini terjadi Pakai system Wolf Wafe Bisa kita lihat Retestnya untuk D1 LWMA 5 dan 10 dimana hehe
oke siap omm jual kebon jual sawah nih buat spekulasi .. wkkwk
Pertanyaannya gimana rule entry berkali2 apakah nunggu retest LWMA terjadi, dan harga mantul membentuk ekor CS, baru OP (biasanya baru muncul panah indikator), tapi ada resiko level entry jadi agak sedikit telat. Atau langsung eksekusi OP ketika harga mencapai LWMA tanpa menunggu muncul panah indikator, tapi berisiko closing candle malah melorot dibawah LWMA?
oke siap omm jual kebon jual sawah nih buat spekulasi .. wkkwk
Reentry itu CS out Tapi close di dalam LWMA 5
Reentry Berkali kali itu Panduannya di TF besar untuk confirmasi Trend dan kita bisa reentry berkali kali setiap retest di TF kecil 15 atau H1
Jika terjadi conflik,... lihat pada TF yang lebih tinggi.... pasti TF yang lebih tinggi lebih Benar .... kwkwkw
Jadi tampak konflik entry di m15 lihat di H1
Jadi tampak konflik entry di H1 lihat di H4
Beressssss..., kwkw
dan semua mapingnya harus lengkap Broo,... karena BBMA itu multy time frame analisanya
oh gitu. makasih om sharing ilmu nya jadi lebih paham entry bbma skrg.
maping nya lengkap ini bisa untuk fungsi exit nya yah om? misal target retest multi TF, dijadikan exit level dari entry?
yoooi... seperti hutang TF besar yang harus dibayar lunas ditempat...hehe
Nunggu hasill NFP, emas nongkrong di Pivot :