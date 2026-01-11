Indonesian Member - page 419
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Kt sini ada broker x.. Saya baru nk main trade kt company ni.. Minta tunjuk ajar ya master2 semua..
Selamat datang mas bro, kita lagi belajar trading ala malaysian nih, ala Oma Ally..wkwkkk
Mohon info alamat / Proxy Mocaz Finansial Market untuk meta trader 4?
terimakasih
new comers
hallo saya mau nanya ada indicator buat pasang garis +10 dan - 10 dari open daily setiap harinya ada ga ya?
makasi dan selamat hari raya idul fitri
Cut loss -10 pips, salah prosedur, melawan trend, momentum lagi di M15:
wkwkk...
Cut loss -10 pips, salah prosedur, melawan trend, momentum lagi di M15:
wkwkk...
Weekly nya EUR serem om..
Note: ane pake line chart spy mudah interpretasi close Candle nya.
Weekly nya EUR serem om..
Note: ane pake line chart spy mudah interpretasi close Candle nya.
Bener Mas Bro..? Di trailing jaga2 klo retrace/ koreksi ya..? Mantappp...
Kayanya utk TF M15 bagusnya utk scalping mas bro, td sempat profit 4-6 pips, sebelum balik break out band atas, cut loss.. wkwkk
Bener Mas Bro..? Di trailing jaga2 klo retrace/ koreksi ya..? Mantappp...
Kayanya utk TF M15 bagusnya utk scalping mas bro, td sempat profit 4-6 pips, sebelum balik break out band atas, cut loss.. wkwkk
Skala di TF M15 mungkin 50 pips masih bisa om terutama di Gold.
Nemu pola MHV di Gold TF M15. Mungkin abis CSAK ada retest deket MHV lagi.. we'll see market US nnti malam.
Bener Mas Bro..? Di trailing jaga2 klo retrace/ koreksi ya..? Mantappp...
Kayanya utk TF M15 bagusnya utk scalping mas bro, td sempat profit 4-6 pips, sebelum balik break out band atas, cut loss.. wkwkk
Awas Mas Bro, di H1 MHV mulai valid nih, klo break mid BB jadi CSAK...
Mulai koreksi dh.. wkwk
Awas Mas Bro, di H1 MHV mulai valid nih, klo break mid BB jadi CSAK...
Mulai koreksi dh.. wkwk
Bener.. mirip kayak GBPUSD om..
Sy bingung market mo kemana jadinya semua harga sy trap dng Sell & Buy. SL moved ke BE. Let's market judge