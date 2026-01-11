Indonesian Member - page 416
atau ente pingin menentukan Higest Lowest disini juga mas Broo Hadiah buat lebaran... wakaka
Selamat datang Mas Bro Heavy, semoga sukses..
ilmunya yang di bagian mana mas Broo... ???
ya harus step by step memahami trend BBMA...
Sudah donlot tapi belum dipasang
murid yang malas, kayaknya cocok semua pair nanana
Ia Om, step by step..
Lebih tepat, penerapannya yang masih kurang mantap, kali Om, soalnya suka ragu klo mau OP. hehe...
Pake IFX BBMA kayanya akan lebih mantap Om, karena ada S/R + pivot, Panah besar kecil, Trend line, MA trend, kaya jamu, komplit bingit deh..wkwkkk
Tinggal sering latihan aja Om, OP pake dasar indi IFX BBMA, jd lebih mudah nentukan set up entry.. Ekstrem, reentry dan MHV.
Yup kita lihat hari senin.... saya akan ambil setiap retest candle ... menjelang hari raya biasanya saya pakai short position .. ngga bisa fokus ...
pasti lebih banyak urusan diluar trading
yang ini aja belum selesai hehe...
mantap om.. Nahan USDJPY.
Ane ketinggalan chart USDJPY gara2 kelamaan mantengin Gold. Tapi klo buat belajar entry BBMA apakah di area ini harusnya kita OP USDJPY kemarin ?
Note: maaf ane pakai line chart biar mudah interpretasi close candlestick nya.
Pakai Background Black Broo .... hehe mata saya ngga bisa jelas melihat chart
Yang pertama harus kita perhatikan adalah BB
----> BB line Uper Adalah Resistance
----> BB line Lower Adalah Suport
----> BB line Midle Adalah Penentu Pembalikan Arah Trend
Jika candle close diatas BB line Uper ---> namanya Momentum Buy dia akan retest di LWMA 5, !0 Low dan mid BB Untuk UP kembali (valid Entry ...
jika candle tidak mampu ke Uper line BB dan close di bawah BB dan LWMA maka disebut MHV (market Hilang Volume) demikian sebaliknya
Jika candle mampu menembus Uper line BB dan Close Dibawah BB dan di dahului LWMA 5 keluar Uper line BB ---> disebut Extreme
Baik Momentum dan Extreme jika tidak terjadi retest dan Candle Cross mid BB dan close dibawah mid BB maka disebut CSAK dan kita tunggu retest (LWMA dan Mid BB) untuk valid Entry
dan EMA 50 untuk menentukan trend kuat untuk hanya Buy buy buy atau Sell sell sell setiap retest
Wuah Makasih om .. udah menyempatkan sharing ilmu nya ttg re-entry di BBMA.. hehhe
Klo tidak keberatan saya ada pertanyaan lagi mengenai Extreme, MHV, dan CSAK bagaimana cara konfirmasi nya valid atau tidak, misal kita lihat pada chart EURUSD, saya ambil plot chart quarterly EURUSD dari barchart.com, dimana 1 candlestick = 1 quarter (1Q = 3 candle monthly). Disitu 6 candle terakhir ada pola CSAK, dan candle Q2 2019 skrg ini kelihatannya retest di LWMA yang bisa dijadikan sinyal retest? Tapi kalau dikonfirmasi 1 timeframe dibawahnya, chart monthly eurusd tidak mengkonfirmasi CSAK di TF quarterly, dan belum ada entry yang valid?
Satu time frame dibawahnya untuk mengkonfirmasi BBMA
Anda bisa lihat CSAK sudah terjadi, candelstic melintas BB midle itu artinya trend Bearis dan dibawah EMA 50 trend sangat kuat hanya Sell dan Sell (VALID) seiap candelstic yang menyentuh LWMA 5 High (Retest) sampai terjadi Extreme kembali di Lower line BB