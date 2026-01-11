Indonesian Member - page 424

Agung Siswanto:

Mantap bro..

Aku close +25 pips, klo ga kelewat harusnya 45 dapet, ditinggal bentar sudah banyak berubah, wkwkk..
Main pendek aja bro, ntar malam mungkin agak jelas, jam 8 an...



mantabb
 
Mulyanto Gunawan:
mantabb

Lebih mantap pake EA Om, ditinggal lama juga gapapa, wkwkk...

 

USDCHF break support broo.. ngekor momentum hihi

mungkin bersamaan EU nya juga jadi naik tangga.

 

Aku nonton aja lah, ikan mas sama Euro nya masih pada binggung, haha...

Ia bro, Euro nya cenderung naik, turun hanya retrace aja..

 
Agung Siswanto:
mumpung lagi ada momentum tiap 1 jam retest LWMA nya di TF H1 nambah OP broo.. wkwkkw. 

 
Agung Siswanto:

Lebih mantap pake EA Om, ditinggal lama juga gapapa, wkwkk...

Butuh dana tambahan kalau pake ea om

buat nyewa vps

 
whiteking:

Yap, betul Mas Bro...
Bisa juga ga pake vps, buat sementara gantiin jaga lilin.. wkwkk..

Arah pasar selanjutnya ditentukan rilis data nanti malam..?
https://www.fxstreet.web.id/analysis/pratinjau-nonfarm-payrolls-dapatkah-nfp-menekuk-tangan-fed-201906070022

Pratinjau Nonfarm Payrolls: Dapatkah NFP Menekuk Tangan Fed?
Pratinjau Nonfarm Payrolls: Dapatkah NFP Menekuk Tangan Fed?
  • 2019.06.07
  • www.fxstreet.web.id
Minat spekulatif mengantisipasi hasil yang suram. Data ketenagakerjaan AS akan diperdagangkan sesuai dengan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi peluang untuk penurunan suku bunga. Dolar Amerika menuju ke rilis laporan Nonfarm Payroll bulanan dengan nada yang cukup lembut, dilemahkan oleh spekulasi bahwa Fed dapat menurunkan suku bunga dalam...
 
Agung Siswanto:

Aku nonton aja lah, ikan mas sama Euro nya masih pada binggung, haha...

Maping terus Broo Si Emas tingggal nunggu Retest LWMA High dan medle BB TF H1 untuk Big lot hehe... Hajar !!!

 
whiteking:

Butuh dana tambahan kalau pake ea om

buat nyewa vps

ngga perlu ini itu Broo... untuk meneg TP SL BE... yang penting Entrynya bener hehe ...... 

 
1225113:

Maping terus Broo Si Emas tingggal nunggu Retest LWMA High dan medle BB TF H1 untuk Big lot hehe

klo GBPUSD gmn om, CS Lagi di area mid BB tf H4 & H1. Tapi ane masih rada bingung nih nentuin prosedur re-entry BBMA, terkadang harga bolak balik MIDBB, EMA50, LWMA.  

Antara TF H1 dan H4 nya tampak konflik entry buy dan sell CSAK.

