Mantap bro..
Aku close +25 pips, klo ga kelewat harusnya 45 dapet, ditinggal bentar sudah banyak berubah, wkwkk..
Main pendek aja bro, ntar malam mungkin agak jelas, jam 8 an...
mantabb
Lebih mantap pake EA Om, ditinggal lama juga gapapa, wkwkk...
USDCHF break support broo.. ngekor momentum hihi
mungkin bersamaan EU nya juga jadi naik tangga.
Aku nonton aja lah, ikan mas sama Euro nya masih pada binggung, haha...
Ia bro, Euro nya cenderung naik, turun hanya retrace aja..
mumpung lagi ada momentum tiap 1 jam retest LWMA nya di TF H1 nambah OP broo.. wkwkkw.
Butuh dana tambahan kalau pake ea om
buat nyewa vps
Yap, betul Mas Bro...
Bisa juga ga pake vps, buat sementara gantiin jaga lilin.. wkwkk..
Arah pasar selanjutnya ditentukan rilis data nanti malam..?
https://www.fxstreet.web.id/analysis/pratinjau-nonfarm-payrolls-dapatkah-nfp-menekuk-tangan-fed-201906070022
Ia bro, Euro nya cenderung naik, turun hanya retrace aja..
Maping terus Broo Si Emas tingggal nunggu Retest LWMA High dan medle BB TF H1 untuk Big lot hehe... Hajar !!!
ngga perlu ini itu Broo... untuk meneg TP SL BE... yang penting Entrynya bener hehe ......
Maping terus Broo Si Emas tingggal nunggu Retest LWMA High dan medle BB TF H1 untuk Big lot hehe
klo GBPUSD gmn om, CS Lagi di area mid BB tf H4 & H1. Tapi ane masih rada bingung nih nentuin prosedur re-entry BBMA, terkadang harga bolak balik MIDBB, EMA50, LWMA.
Antara TF H1 dan H4 nya tampak konflik entry buy dan sell CSAK.