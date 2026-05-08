Дневник нервного трейдера

Записки за 18 месяцев — от Liberation Day до сегодня

14 ноября 2024

Трамп победил неделю назад. Рынок весь в эйфории, S&P пробивает новые хаи, золото распродают, мой EA на тренд-следовании показывает лучший месяц за два года. Я зарабатываю.

И вес у меня 102.4. Утром перед открытием Лондона — кофе. Обед — сэндвич за пять минут перед монитором. Ужин — пицца, потому что устал.

Зарабатываю. И толстею. И сплю по пять часов. Что-то здесь не сходится.





8 декабря 2024

Жена сказала: «ты выглядишь как старик». Это было обидно. Особенно потому что правда.

3 февраля 2025

Трамп месяц на посту. Рынок всё ещё растёт. Я сижу до 2:30 — Азия, проверка позиций. На столе бумажки от шоколада. Не помню, когда успел съесть.

21 марта 2025

Трамп объявил «Liberation Day» на 2 апреля. Никаких деталей — просто «будут большие тарифы». S&P уже потерял 10% от февральских хаёв. У меня выросла волатильность на DAX, спреды раздуло, EA два дня подряд получает стопы.

Я ем больше, когда нервничаю. Это я давно понял. Просто не знаю, что с этим делать.

2 апреля 2025

Liberation Day. Рынок закрылся, фьючерсы летят вниз. 10% базовый тариф на всех. Я смотрю на свои открытые позиции и понимаю, что завтра утром меня будет рвать на части.

Заказал две пиццы. Съел полторы. Лёг в 3:40.

4 апреля 2025

Dow минус 2200 пунктов. S&P минус почти 6%. Nasdaq в медвежьем рынке. За два дня с рынка стёрли $5 триллионов.

Мой EA пробил dd-лимит, я отключил автомат и сидел в ручной торговле всю американскую сессию — что было главной ошибкой этого года, потому что я не торговал, я отыгрывался.

В 23:40 я обнаружил себя на кухне с банкой ореховой пасты и ложкой. Не помню, как туда пришёл. Помню только, что не мог встать со стула после закрытия терминала, и казалось, что ещё пять минут — и я задохнусь.

Утром на весах 102.7. После такой ночи это даже не удивительно.





9 апреля 2025

Трамп объявил паузу тарифов на 90 дней. Dow вырос на 2 962 пункта за один день — лучший день с 2008. S&P +9.5%. Я в ту же секунду закрыл шортовые позиции в минус, потому что не выдержал.

Через час они стали бы плюсовыми, если бы я их подержал.

Я не плакал, но был очень близко.

Около 20 апреля

Слушал подкаст на длинной позиции по золоту (оно тогда уже шло к $3 500, кто бы мог подумать). Какой-то нутрициолог. Имя забыл сразу. Запомнил три фразы.

«Каждая тренировка — это одно яблоко. Не пицца.»

Я в этот момент ехал из зала за бургером.

«Машина без датчика бензина — лампочка просто сорвана.»

Это про то, как тело перестаёт понимать, что такое «сыт», когда долго сидишь в дефиците.

«Только два человека из ста, потерявших вес на диете, удерживают результат через пять лет. Это не плохая статистика. Это правило.»

Я подумал: ну, статистически я скорее в 98%, чем в 2%. Загуглил - INBALANCE

28 апреля 2025

Зашёл к ним на сайт. Там был тест — что-то про определение «вашего паттерна». Семь минут. Я был в открытой позиции, мог отвлечься.

Тест выдал: «вечерний компенсатор». Расшифровка примерно такая: вы держитесь весь день на кофе и быстрой еде, к 18 часам у тела накопленный энергетический долг 1000+ калорий, и оно берёт своё вечером.

Это было первое описание моей жизни, которое не звучало как «у тебя слабая воля». Это звучало как описание системы, которая физиологически не может работать иначе.

Под отчётом — кнопка «записаться на 15-минутную консультацию». Бесплатно. Записался.

5 мая 2025

Был на консультации. Не с тем самым Алексеем — у них там команда специалистов, разговаривал с одной из них. Я готовился к разговору про еду. Мы говорили про моё расписание. Когда у меня Лондон, когда я выхожу из позиций, что под рукой во время сессии, ем ли перед монитором, во сколько ложусь, во сколько встаю.

Это был первый раз за 18 месяцев, когда диалог про мой вес шёл от моей реальной жизни, а не от «надо меньше есть».

Цен на сайте нет — узнал на звонке. Сказала: «Если кажется, что дорого — это нормально, многим кажется. Посчитайте, сколько вам сейчас стоит ваша ситуация по здоровью, по сну, по концентрации в торговле.»

Я попробовал посчитать. Если 4 апреля я потерял на ручной торговле в стрессе сумму, на которую можно было бы прожить год нормально — то текущая ситуация мне обходится дорого. Пошёл в программу.

13 мая 2025

Программа называется «Точность». Меня сразу предупредили: первый месяц — не снижение веса, а обучение. «Учим читать тело и видеть состав тарелки.»

У них своя система — называется «звёзды». Это пиктограммы для белка, жира, углеводов. Не калории. Я выучил её за неделю. Калории больше не считаю. Никогда.

27 мая 2025

Утро впервые за много лет начинается с еды, а не с кофе. Омлет, тост, кофе. Десять минут до открытия Лондона — успеваю.

К вечеру не открываю холодильник. Это самое странное. Не «держусь» — а просто не хочу. Тело сытое.

Я до сих пор не привык. Жду подвоха.

27 июня 2025

S&P закрылся на новом all-time high. Восстановление с апреля заняло меньше трёх месяцев. Кто бы поверил 4 апреля.

Я минус 4 кг. Без зала — он на паузе из-за командировки. Без подсчёта. Без голода. Я тоже жду, когда у меня сломается. Все мои предыдущие истории ломались на третьем месяце.

7 августа 2025

Трамп возобновил тарифы. С модификациями. Рынок задёргался — но без апрельского ужаса, инвесторы уже выучили этот паттерн. Я открыл утренние позиции, проверил риски, поставил стопы, пошёл завтракать.

Завтракать. До открытия. Это всё ещё странно произносить вслух.

Минус 7 кг.

12 октября 2025

Золото пробило $4 000 впервые в истории. Я держу позицию с весны, она в плюсе настолько, что я её просто перестал смотреть каждый день. Раньше я не мог выйти из терминала на 4 часа без дёрга. Сейчас — иду гулять.

Минус 9 кг. Сплю по 7 часов. Давление 128/82 стабильно.

Сегодня была серия стопов на FX. Закрыл сессию в минус. Пошёл на кухню по инерции. Открыл холодильник. Постоял. Закрыл. Сделал чай. Сел.

Это случилось само. Я не «боролся».

Декабрь 2025

Жена сказала: «у тебя глаза стали другие». Я не знаю, что она имела в виду. Но что-то правда другое.

29 января 2026

Золото пробило $5 595 — абсолютный исторический хай. Я стоял утром в кухне с кофе и смотрел на цифру на телефоне. Пятнадцать месяцев назад при куда меньшей цифре я бы съел всё, что в холодильнике, потому что не знал, что мне с этим делать — держать, фиксировать, добавлять, бояться.

Сейчас я выпил кофе. Поставил телефон. Пошёл завтракать.

Минус 11 кг.

Февраль 2026

Верховный суд отменил часть тарифов как незаконные. Рынок снова дёргает. Знакомые в чате трейдеров пишут «снова не сплю, опять заел». Я перечитываю эти сообщения и узнаю в них себя из апреля.

Им бы рассказать. Но это не та тема, которую начинаешь в трейдерском чате между обсуждением EA.

Может, поэтому я и пишу эту запись.

Сегодня

Восемнадцать месяцев. Минус 11.5 кг и держатся. Кофе теперь не топливо, а напиток. Ужин — приём пищи, а не вечерний марафон с холодильником. Серия стопов больше не триггер для ореховой пасты в 23:40. Я пережил Liberation Day, восстановление лета 2025, возврат тарифов в августе, золото на $5 600, расследование по Пауэллу — и не набрал ни одного килограмма обратно.

Я не «победил» это. Кстати, прямая цитата того же Алексея из его подкаста:

«Я не победил это. Я каждый день ощущаю эту тревогу.»

Думаю, он прав. Я её тоже ощущаю. Особенно в дни, когда на графике то, что я узнаю по апрелю 2025. Я просто перестал отвечать на эту тревогу едой.

Это, как оказалось, и есть главное.

Если узнали себя — у них тот же тест на сайте. Семь минут, бесплатно. Отчёт по вашему типу. У меня был «вечерний компенсатор» — у вас может быть другой, их там восемь.

Сайт https://inbalance.fit/quiz. У Алексея есть подкаст и YouTube!

Удачного Трейдинга! И хорошего здоровья :-)



