Analytics & Forecasts

#GBPJPY: Confirmed Bullish Continuation

30 April 2026, 10:20
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GBPJPY: Confirmed Bullish Continuation 🇬🇧🇯🇵


A quick follow-up for my recent idea for 📈GBPJPY.


As I predicted, the price successfuly violated a major daily

horizontal resistance cluster.


Retesting that, the price formed a symmetrical triangle pattern.

Its resistance was violated this morning.


It confirms a highly probable bullish continuation.


Goal - 216.8

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1H time frame

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✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048

✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
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✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171


#gbpjpy