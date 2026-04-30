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#GBPJPY: Confirmed Bullish Continuation 🇬🇧🇯🇵
A quick follow-up for my recent idea for 📈GBPJPY.
As I predicted, the price successfuly violated a major daily
horizontal resistance cluster.
Retesting that, the price formed a symmetrical triangle pattern.
Its resistance was violated this morning.
It confirms a highly probable bullish continuation.
Goal - 216.8
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