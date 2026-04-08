Analytics & Forecasts

#GOLD (#XAUUSD): Bearish Move After Trap

8 April 2026, 10:32
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#GOLD (#XAUUSD): Bearish Move After Trap 🥇


📉Gold will likely drop lower, following a false violation of the underlined

horizontal resistance.


A local bearish CHoCH on the hourly time frame suggests a highly probable

bearish continuation.


Goal - 4726

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1H time frame

My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#gold, xauusd