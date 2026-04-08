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#GOLD (#XAUUSD): Bearish Move After Trap 🥇
📉Gold will likely drop lower, following a false violation of the underlined
horizontal resistance.
A local bearish CHoCH on the hourly time frame suggests a highly probable
bearish continuation.
Goal - 4726
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1H time frameMy Experts:
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949