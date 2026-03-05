#USDJPY: Strong Bullish Pattern 🇺🇸🇯🇵
There is a high probability that 📈USDJPY will continue rising,
following a confirmed bullish breakout of a resistance line of a flag pattern.
Expect a rise at least to 157.8 level.
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1H time frame
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