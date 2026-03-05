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#USDJPY: Strong Bullish Pattern

5 March 2026, 12:06
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#USDJPY: Strong Bullish Pattern 🇺🇸🇯🇵


There is a high probability that 📈USDJPY will continue rising,

following a confirmed bullish breakout of a resistance line of a flag pattern.


Expect a rise at least to 157.8 level.

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1H time frame

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#usdjpy