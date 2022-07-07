Что такое Volatility Vision_MT4 / Volatility Vision_MT5 :

Это индикатор, являющийся частью торговой стратегии!





Индикатор

имеет универсальные функции, с его помощью можно входить в сделки и визуально видеть цели для закрытия позиций. В индикаторе есть только одна настройка - это период ATP, по умолчанию он равен 15, но есть валютные пары, индексы, металлы, акции, в которых необходимо немного изменить параметр экспериментальным путем. В общем, значение 15 является универсальным.

После установки Volatility Vision_MT4 / Volatility Vision_MT5

на графике нужно переключаться с текущего таймфрейма на любой другой и обратно для его отображения.





Рассмотрим несколько стандартных вариантов торговли. В первом примере индикатор используется для выхода из позиции, забрав часть прибыли, или полного закрытия позиции. В данном примере точка входа была выбрана на основе технического анализа, выход из сделки осуществлялся по индикатору.







Второй пример использования индикатора — вход в позицию от сопротивления/поддержки. При формировании паттерна или подтверждающих сигналов можно входить с линии с целями на следующую линию. В этом примере вход на поглощение находится на H4.





Бывают очень сильные импульсивные движения, поэтому при достижении первой цели отката нет, и цена, закрепившись выше сопротивления/поддержки, идет дальше. В этом случае можно открывать сделку на пробой, с целями на следующую линию сопротивления/поддержки . Хочу отметить, что частота таких движений гораздо меньше, обычно это какие-то значимые события на рынках, какие-то глобальные новости и так далее.













