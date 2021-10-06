6 October 2021 (81% Winning Rate) - USE CURRENCY INDICES TO YOUR ADVANTAGE - EUR, GBP, AUD, NZD, USD, JPY, CHF, CAD

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6 October 2021
ORIGINAL DETAILS: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746155
LINK TO INDICATOR: https://www.mql5.com/en/market/product/72834
AUD - Negative
CAD - Negative
CHF - Positive
EUR - Positive
GBP - Negative
JPY - Positive
NZD - Negative
USD - Positive
FORECAST PAIRS
AUDCHF - Down
EURAUD - Up
AUDJPY - Down
AUDUSD - Down
CADCHF - Down
EURCAD - Up
CADJPY - Down
USDCAD - Up
GBPCHF - Down
USDCHF - Up
EURGBP - Up
EURNZD - Positive
GBPJPY - Down
GBPUSD - Down
NZDJPY - Down
NZDUSD - Down
Lets See the Results
SUMMARY:
WINNING TRADES: 13 (81% WINNING RATE)
WINNING WITH SCALPING: 15
NO TRADE: 1