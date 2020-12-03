AIS CODE BASE
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AIS CODE BASE

3 December 2020, 21:43
AIRAT SAFIN
AIRAT SAFIN
0
758

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/*******                      ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ                       *******/
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AIS CODE BASE MQL4 =>      www.mql5.com/en/users/AIS/publications   + ATTACHMENT

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AIS CODE BASE MQL5

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1. AUTOMATIC TRADING ROBOTS

   1.1. AIS  TRADING ROBOT COMMON TEMPLATE

        2021-06-09         CODE WAS ATTACHED TO THIS PAGE

                           compliance with the rules untested

2. INDICATORS

   2.1. AIS INDICATOR 0 =TEMPLATE= EDITION 10

        2022-05-06         CODE WAS ATTACHED TO THIS PAGE

                           compliance with the rules untested

   2.2. AIS INDICATOR =DAILY RANGE=

        2020-05-01         www.mql5.com/en/forum/339100

   2.3. AIS INDICATOR =RED CANDLES COUNTER=

        2020-05-02         www.mql5.com/en/forum/339257

   2.4. AIS INDICATOR =2 CANDLES CONNECTOR=

        2020-05-06         www.mql5.com/en/forum/339770

   2.5. AIS INDICATOR =PEAK BARS COUNTER=

        2020-12-29         www.mql5.com/en/forum/356264  CODE IS ATTACHED TO THIS PAGE


3. SAMPLES

   3.1. CURRENCY CORRELATION

        2020-02-13         www.mql5.com/en/forum/332543

   3.2. TIME FILTER

        2020-02-29         www.mql5.com/en/forum/332778

   3.3. TIME INTERVAL CONTROLLER

        2020-03-25         www.mql5.com/en/forum/335691

   3.4. TIME PROTECTION LOCK

        2020-03-31         www.mql5.com/en/forum/336259

   3.5. ORDER SIZE COMPUTING

        2020-03-31         www.mql5.com/en/forum/336236

   3.6. NEW BAR CHECK

        2020-04-08         www.mql5.com/en/forum/337053

   3.7. DIVIDE AND RULE

        2020-04-20         www.mql5.com/en/forum/337939

   3.8. HIGHEST HIGH

        2020-04-20         www.mql5.com/en/forum/338056

             

4. TOOLS

   4.1. AIS1 LINES

        2020-02-08         www.mql5.com/en/forum/10854

        AUTOMATIC VERSION  www.mql5.com/en/market/product/80757 

   4.2. BEAT RATE METER

        2023-01-04         CODE IS ATTACHED TO THIS PAGE


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AIS =SKY RAIN=

68 00 B8 07 68 00 00 1F  

B9 A0 0F FC 33 C0 50 50

5E 5F B0 07 A4 AA E2 FC  

1E 58 2D 05 00 3D 00 00

77 02 EB E0 50 1F EB E0

DIRECT PROGRAMMING IN MACHINE CODE

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AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين

2023-10-24 20:44



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