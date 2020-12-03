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/******* ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ *******/
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AIS CODE BASE MQL4 => www.mql5.com/en/users/AIS/publications + ATTACHMENT
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AIS CODE BASE MQL5
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1. AUTOMATIC TRADING ROBOTS
1.1. AIS TRADING ROBOT COMMON TEMPLATE
2021-06-09 CODE WAS ATTACHED TO THIS PAGE
compliance with the rules untested
2. INDICATORS
2.1. AIS INDICATOR 0 =TEMPLATE= EDITION 10
2022-05-06 CODE WAS ATTACHED TO THIS PAGE
compliance with the rules untested
2.2. AIS INDICATOR =DAILY RANGE=
2020-05-01 www.mql5.com/en/forum/339100
2.3. AIS INDICATOR =RED CANDLES COUNTER=
2020-05-02 www.mql5.com/en/forum/339257
2.4. AIS INDICATOR =2 CANDLES CONNECTOR=
2020-05-06 www.mql5.com/en/forum/339770
2.5. AIS INDICATOR =PEAK BARS COUNTER=
2020-12-29 www.mql5.com/en/forum/356264 CODE IS ATTACHED TO THIS PAGE
3. SAMPLES
3.1. CURRENCY CORRELATION
2020-02-13 www.mql5.com/en/forum/332543
3.2. TIME FILTER
2020-02-29 www.mql5.com/en/forum/332778
3.3. TIME INTERVAL CONTROLLER
2020-03-25 www.mql5.com/en/forum/335691
3.4. TIME PROTECTION LOCK
2020-03-31 www.mql5.com/en/forum/336259
3.5. ORDER SIZE COMPUTING
2020-03-31 www.mql5.com/en/forum/336236
3.6. NEW BAR CHECK
2020-04-08 www.mql5.com/en/forum/337053
3.7. DIVIDE AND RULE
2020-04-20 www.mql5.com/en/forum/337939
3.8. HIGHEST HIGH
2020-04-20 www.mql5.com/en/forum/338056
4. TOOLS
4.1. AIS1 LINES
2020-02-08 www.mql5.com/en/forum/10854
AUTOMATIC VERSION www.mql5.com/en/market/product/80757
4.2. BEAT RATE METER
2023-01-04 CODE IS ATTACHED TO THIS PAGE
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AIS =SKY RAIN=
68 00 B8 07 68 00 00 1F
B9 A0 0F FC 33 C0 50 50
5E 5F B0 07 A4 AA E2 FC
1E 58 2D 05 00 3D 00 00
77 02 EB E0 50 1F EB E0
DIRECT PROGRAMMING IN MACHINE CODE
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AIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين
2023-10-24 20:44