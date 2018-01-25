USDJPY. 25.01.2018

USDJPY managed to hold downtrend wave toward target 109.50 as we advised before while market managed to break below this zone yesterday giving signs of more drop yet to come toward second target 108.00-20 zone.

As long as market holding below 109.50 resistance zone more drop yet to come toward 108.00-20 zone.

Above 109.50 more advance will be expected toward 110.50 before a drop correction may hit the market.

Support Resistance Level 1 108.70 109.50 Level 2 108.00-20 110.50 Level 3 107.35 111.40





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