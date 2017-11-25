(26 NOVEMBER 2017)The week ahead: PMI, GDP data ahead
Market News

(26 NOVEMBER 2017)The week ahead: PMI, GDP data ahead

25 November 2017, 07:47
Jiming Huang
Jiming Huang
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A wave of inflation, GDP and PMI releases are scheduled for the week ahead.

CIO expects a benign picture that promotes growth-related currencies like the euro, the CAD and the SEK.


Tuesday, 28. November

DEU GfK Consumer Sentiment (December; prior: 10.7)

JAP Retail Sales YY (October; prior: 2.2%)

SWE Retail Sales YY (October; prior: 4.6%)

USA Consumer Confidence (November; exp*: 124; prior: 125.9)


Wednesday, 29. November

DEU HICP Prelim YY (November; prior: 1.5%)

EUZ Business Climate (November; prior: 1.44)

SWE Consumer Confidence SA (November; prior: 105.3)

SWE GDP YY (Q3; prior: 3.1%)

USA Core PCE Prices Prelim (Q3; exp*: 1.3%; prior: 1.3%)

USA GDP 2nd Estimate (Q3; exp*: 3.2%; prior: 3%)


Thursday, 30. November

CAN Current Account C$ (Q3; prior: -16.32Bln CA)

CHE GDP YY (Q3; prior: 0.3%)

CHE KOF Indicator (November; prior: 109.1)

CHE Retail Sales YY (October; prior: -0.4%)

DEU Unemployment Rate SA (November; prior: 5.6%)

EUZ Inflation, Flash YY (November; exp*: 1.5%; prior: 1.4%)

EUZ Unemployment Rate (October; prior: 8.9%)

GBR GfK Consumer Confidence (November; prior: -10)

JAP CPI, Overall Nationwide (October; prior: 0.7%)

JAP Unemployment Rate (October; prior: 2.8%)

NOR Retail Sales Ex. Auto (October; prior: -0.8%)

USA Core PCE Price MM (October; exp*: 0.2%; prior: 0.1%)

USA Personal Consump Real MM (October; prior: 0.6%)


Friday, 1. December

SWE PMI Manuf MM (November; prior: 59.3)

CAN GDP QQ Annualized (Q3; prior: 4.5%)

CAN Unemployment Rate (November; prior: 6.3%)

CHE Manufacturing PMI (November; prior: 62)

CHN Caixin Mfg PMI Final (November; prior: 51)

DEU Markit/BME Mfg PMI (November; prior: 62.5)

EUZ Markit Mfg Final PMI (November; prior: 60)

GBR Markit/CIPS Mfg PMI (November; prior: 56.3)

JAP Nikkei Mfg PMI (Nov; prior: n/a)

NOR Manufacturing PMI SA (November; prior: 54.5)

USA ISM Manufacturing PMI (November; exp*: 58.5; prior: 58.7)

(By UBS)

#usd