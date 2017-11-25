(26 NOVEMBER 2017)The week ahead: PMI, GDP data ahead

A wave of inflation, GDP and PMI releases are scheduled for the week ahead.
CIO expects a benign picture that promotes growth-related currencies like the euro, the CAD and the SEK.
Tuesday, 28. November
DEU GfK Consumer Sentiment (December; prior: 10.7)
JAP Retail Sales YY (October; prior: 2.2%)
SWE Retail Sales YY (October; prior: 4.6%)
USA Consumer Confidence (November; exp*: 124; prior: 125.9)
Wednesday, 29. November
DEU HICP Prelim YY (November; prior: 1.5%)
EUZ Business Climate (November; prior: 1.44)
SWE Consumer Confidence SA (November; prior: 105.3)
SWE GDP YY (Q3; prior: 3.1%)
USA Core PCE Prices Prelim (Q3; exp*: 1.3%; prior: 1.3%)
USA GDP 2nd Estimate (Q3; exp*: 3.2%; prior: 3%)
Thursday, 30. November
CAN Current Account C$ (Q3; prior: -16.32Bln CA)
CHE GDP YY (Q3; prior: 0.3%)
CHE KOF Indicator (November; prior: 109.1)
CHE Retail Sales YY (October; prior: -0.4%)
DEU Unemployment Rate SA (November; prior: 5.6%)
EUZ Inflation, Flash YY (November; exp*: 1.5%; prior: 1.4%)
EUZ Unemployment Rate (October; prior: 8.9%)
GBR GfK Consumer Confidence (November; prior: -10)
JAP CPI, Overall Nationwide (October; prior: 0.7%)
JAP Unemployment Rate (October; prior: 2.8%)
NOR Retail Sales Ex. Auto (October; prior: -0.8%)
USA Core PCE Price MM (October; exp*: 0.2%; prior: 0.1%)
USA Personal Consump Real MM (October; prior: 0.6%)
Friday, 1. December
SWE PMI Manuf MM (November; prior: 59.3)
CAN GDP QQ Annualized (Q3; prior: 4.5%)
CAN Unemployment Rate (November; prior: 6.3%)
CHE Manufacturing PMI (November; prior: 62)
CHN Caixin Mfg PMI Final (November; prior: 51)
DEU Markit/BME Mfg PMI (November; prior: 62.5)
EUZ Markit Mfg Final PMI (November; prior: 60)
GBR Markit/CIPS Mfg PMI (November; prior: 56.3)
JAP Nikkei Mfg PMI (Nov; prior: n/a)
NOR Manufacturing PMI SA (November; prior: 54.5)
USA ISM Manufacturing PMI (November; exp*: 58.5; prior: 58.7)
(By UBS)