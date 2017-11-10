Gold. 10.11.2017

0
153
10.11.2017
Above 1298 more advance toward 1315 and 1330 is expected.
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Gold
Gold managed to head for some rebound correction after testing support 1260-65 while market slow movement is showing some risk.
Gold facing resistance zone at 1296-98 which may push the market for another drop toward 1260-65 zone.
Above 1298 more advance toward 1315 and 1330 is expected.
Below 1260 Market may head for farther drop wave toward 1225 zone.
|Support
|Resistance
|Level 1
|1279
|1296-98
|Level 2
|1260-65
|1315
|Level 3
|1250
|1330
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