Gold. 10.11.2017
Analytics & Forecasts

Gold. 10.11.2017

10 November 2017, 18:32
Realtrade Analytics
Realtrade Analytics
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10.11.2017

Gold


Gold managed to head for some rebound correction after testing support 1260-65 while market slow movement is showing some risk.

Gold facing resistance zone at 1296-98 which may push the market for another drop toward 1260-65 zone.

Above 1298 more advance toward 1315 and 1330 is expected.

Below 1260 Market may head for farther drop wave toward 1225 zone.

 Support    Resistance
Level 1     1279       1296-98
Level 21260-65     1315
Level 31250    1330


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#gold