USDJPY. 26.10.2017

USDJPY managed to hold the trading zone between 113.10 and 114.40-50.

Market for Intraday Levels showing signals for another advance to try test 114.40-50, while above this zone more advance toward 115.40-50 is expected.

Below 113.05 market may head for bigger drop correction toward 111.70.

Support Resistance Level 1 113.40 113.85 Level 2 113.05 114.25 Level 3 112.25 114.50





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