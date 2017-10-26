USDJPY. 26.10.2017
Analytics & Forecasts

USDJPY. 26.10.2017

26 October 2017, 18:39
Realtrade Analytics
Realtrade Analytics
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26.10.2017

USDJPY 


USDJPY managed to hold the trading zone between 113.10 and 114.40-50.

Market for Intraday Levels showing signals for another advance to try test 114.40-50, while above this zone more advance toward 115.40-50 is expected.

Below 113.05 market may head for bigger drop correction toward 111.70.

 Support    Resistance
Level 1     113.40        113.85
Level 2113.05      114.25
Level 3112.25    114.50


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