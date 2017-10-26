USDJPY. 26.10.2017

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26.10.2017
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USDJPY
USDJPY managed to hold the trading zone between 113.10 and 114.40-50.
Market for Intraday Levels showing signals for another advance to try test 114.40-50, while above this zone more advance toward 115.40-50 is expected.
Below 113.05 market may head for bigger drop correction toward 111.70.
|Support
|Resistance
|Level 1
|113.40
|113.85
|Level 2
|113.05
|114.25
|Level 3
|112.25
|114.50
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